新华社基辅7月22日电（记者李东旭 李铭）据乌克兰总统网站报道，乌总统泽连斯基22日晚在视频讲话中说，当天在土耳其伊斯坦布尔签署的黑海港口农产品外运相关协议完全符合乌方利益。

泽连斯基说，协议签署将解除乌港口封锁，乌克兰积压的2000万吨粮食将得以出口，今年正在收割的粮食也有望出售，这将给乌农民、农业部门和国家带来收益、就业以及明年播种季所需资金。

泽连斯基表示，协议签署将有助于缓解全球粮食危机，避免饥荒引起的政治混乱。他还指出，协议签署将使乌克兰重获对乌领海的控制权。

土耳其、俄罗斯、乌克兰和联合国代表22日在伊斯坦布尔就从黑海港口外运农产品问题举行签署协议仪式。乌克兰基础设施部部长库布拉科夫、俄罗斯国防部长绍伊古分别与联合国和土耳其方面签署相关文件。

协议内容包括：在伊斯坦布尔建立联合协调中心并确保粮食运输安全，俄乌双方同意任何一方都不攻击运送农产品的船只，伊斯坦布尔联合协调中心将由各方指派代表对进出港口的船只进行联合管理，包括敖德萨港在内的3个乌克兰港口将开始向外运出粮食和化肥等。

乌克兰素有“欧洲粮仓”之称，是玉米和小麦出口大国。据报道，受俄乌冲突影响，现有超过2000万吨乌克兰谷物滞留在敖德萨港无法运出。乌克兰指责俄罗斯封锁港口，阻止乌方出口粮食。俄方否认干扰乌方出口，指责乌方在黑海水域布设大量水雷，危及航行安全。

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