新华社伦敦7月22日电 综述：新冠感染浪潮困扰欧美社会

新华社记者郭爽

随着变异新冠病毒奥密克戎不断进化出具有更高传染性和隐蔽性的亚型毒株，欧美国家疫情高峰一再涌现，病毒感染水平不断攀升。无论是病毒持续变异带来的不确定性，公众承受的健康风险，医疗系统承担的巨大压力，还是社会生活遭受的多重破坏……欧美社会正在多个层面遭遇挑战。

受防疫措施放松以及变异毒株影响，欧美近期新冠感染人数迅速增加，深陷新一轮疫情漩涡。数据显示，截至22日，美国累计新冠确诊病例已超过9000万例，累计死亡病例超过102.5万例；法国和德国累计确诊病例均已超过3000万例。

防疫全面“躺平”的英国是欧洲新冠死亡率最高的国家之一。英国国家统计局最新数据显示，该国所有地区的新冠检测阳性率都在增加，新冠死亡人数已于6月末超过20万。

英国华威大学病毒学家劳伦斯·杨在接受新华社记者采访时说，奥密克戎毒株新亚型BA.4和BA.5在英国导致的新冠感染正在增加。疫情现状应该为人们敲响警钟，因为“现实并不像某些人希望相信的那样处于后新冠大流行阶段”。

疫情暴发以来，新冠病毒不断迭代，2021年底开始大规模传播的奥密克戎变异毒株目前已成为全球主导毒株，原始株BA.1和BA.2的传播主导地位很快被BA.4和BA.5取代。

一些专家认为，欧美抗疫“躺平”增加了新的变异毒株出现的风险。流行病防范创新联盟首席执行官理查德·哈切特说，只要病毒传播率很高，只要存在未受保护的群体，就有可能创造出病毒变异的环境。病毒会不断进化，不可预知的病毒有可能在任何时间造成大流行。

专家警告说，目前主要流行的奥密克戎毒株已经进化到“非常擅长”逃避免疫反应并引发感染。利兹大学医学院副教授、病毒学家斯蒂芬·格里芬说，变异毒株导致的再感染率也在显著增加，凸显了变异毒株的逃逸能力，它们在全球范围内掀起感染浪潮的速度之快令人担忧。

一波波疫情对医疗系统造成巨大冲击。英国国家统计局6月公布的调查数据显示，该国估计有200万人在感染新冠后遭受长期新冠症状困扰。英国各地不少新冠患者面临着“抽签治疗”问题，英国国家医疗服务体系所提供的服务“严重不足”。莱斯特大学专家克里斯托弗·布莱特林说：“如果没有有效的治疗方法，长期新冠可能将成为一种高度流行的新型长期疾病。”

新冠疫情不断蔓延也加剧社会分化，让低收入群体处于更大的危险中。伦敦大学学院教授克里斯蒂娜·帕格尓指出，随着英国生活成本不断加大，数百万人无法负担得起自我检测费用。

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