新华社哈瓦那7月22日电 古巴单日新增新冠确诊数近期出现反弹，古巴政府日前宣布恢复“强制口罩令”，要求乘坐公共交通工具或在幼儿园等公共场所必须佩戴口罩，并建议民众在其他人员聚集场所也佩戴口罩。

根据古巴公共卫生部公布的数据，近几周古巴单日新增新冠确诊数多次突破50例，甚至近百例，相比4月之后一段时间日增20例，有反弹趋势。

古巴公共卫生部副部长培尼亚 加西亚20日表示，新增确诊病例上升与境外输入的新冠病毒奥密克戎毒株新亚型BA.5有关，2岁以下婴幼儿感染数增长较明显，目前来看，重症病例数和死亡病例数未见增多。

古巴政府提醒民众，面对疫情不能掉以轻心，需勤洗手，常通风，并强调出现呼吸道症状的人必须佩戴口罩，不得前往学校、工作单位等公共场所。

最近几天，在古巴首都哈瓦那街头，佩戴口罩出行的民众又多了起来。今年5月底，随着疫情趋缓，古巴政府一度宣布放松“强制口罩令”。

“新冠疫情是个非常严肃的事情，应当时刻保持警觉。”在哈瓦那的一处公交车站，市民安东尼奥 加西亚告诉记者，在公交车上很难保持社交距离，但如果每个乘客都佩戴口罩，勤洗手，能尽可能避免感染。（记者：朱婉君、阿利安 费尔南德斯；剪辑：沈浩洋；编辑：马骁、王玉珏、马晓燕）

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