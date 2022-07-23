□ 严 瑜

美国军火商们又要为即将到手的新订单开香槟庆祝了。日前，美国国防部表示，美国国务院已经批准向爱沙尼亚、挪威等国出售武器，这些交易的总价值可能超过15亿美元。其中，美国计划向挪威出售的空对空导弹及相关军事装备总价约9.5亿美元。美国国防部称，这笔交易将有助于“通过加强北约成员国的安全，维护美国在外交政策和国家安全领域的目标和宗旨”。

作为乌克兰危机的始作俑者和最大推手，美国借俄乌冲突大发战争财，一面“拱火”“递刀”，将大量武器源源不断地送往乌克兰，一面竭力造势、施压，通过渲染外部威胁，诱使北约各成员国大幅增加国防开支。这次美国国务院批准价值约15亿美元的武器出口交易，无疑是为对外军火销售进一步打开“绿色通道”。

在美国政府“披荆斩棘”“保驾护航”之下，美国军火商们赚了个盆满钵满。早在2021年10月乌克兰局势趋于紧张后，美国军工巨头股价便应声上涨。今年2月以来，随着俄乌冲突爆发并持续发酵，尽管美股整体下挫，诺思罗普—格鲁曼、雷神、波音等多家军工巨头的股价却逆势上扬。

美国雷神公司总裁雷戈里·海耶斯公开称：“我们会持续向乌克兰供应武器。在未来几年，这都会是一门好生意。”诺思罗普—格鲁曼公司总裁凯茜·沃登近日在接受英国《金融时报》采访时则提醒，西方国家政府应该发出明确的军火武器需求信号，以便军火商提前扩大投资。

如美媒所言，在美国军工巨头眼里，俄乌冲突就是一座“金矿”。军火商们频频“喊话”，无非是想告诉美国政府，希望俄乌冲突持续甚至扩大，以便让他们趁机牟利，“而他们在华盛顿的朋友正在倾听”。

在美国军火商的背后，是隐秘而庞大的利益组织——美国军工复合体。多年来，这个由美国政府、军方、军火制造商、国会、国防科研机构、智库、舆论界等组成的超级利益集团联盟，为了“点票子”，疯狂“递刀子”，不断制造假想敌，大干“战争贩子”的勾当，俨然一头“战争怪兽”。在其推动下，美国在世界多地制造战争和冲突，挑动军备竞赛，给军火生意创造“刚需”，从“死亡和毁灭”中赚取巨额利润。

瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所今年发布的全球军售趋势报告显示，2017年至2021年，尽管全球武器交易量较2012年至2016年下降4.6%，但同期美国武器出口逆势增长14%，在全球占比从32%上升到39%。

美国军火大卖的代价，是世界和平遭遇严重威胁，全球陷入安全困境。俄乌冲突只是冰山一角。从海湾战争到科索沃战争，从阿富汗战争到伊拉克战争，美国欠下了累累血债。如今，这架“战争机器”仍在隆隆作响，不断给世界带来新的动荡与不安。

(责编：胡永秋、杨光宇)