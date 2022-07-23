据新华社北京7月22日电 （记者孙楠）针对日本政府2022年版《防卫白皮书》中涉华消极内容，外交部发言人汪文斌22日在例行记者会上说，中方对此表示强烈不满和坚决反对，敦促日方立即停止渲染周边安全威胁、为自身强军扩武寻找借口的错误做法。

汪文斌说，日本新版《防卫白皮书》指责抹黑中国国防政策、正常军力发展和正当海洋活动，渲染所谓“中国威胁”，在台湾问题上干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对，已就此向日方提出严正交涉。

他指出，钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国固有领土，中方在钓鱼岛海域开展海洋活动是正当行使主权权利。台湾是中国领土神圣不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。

“我要强调的是，由于近代日本军国主义对外的侵略历史，日本军事安全动向一直备受包括中国在内亚洲邻国和国际社会的高度关注。”汪文斌说，此次日方公开在白皮书中写入将于年底前修订防卫文件，进一步增加防卫预算，发展所谓“反击能力”，令人担心日方正在背离和平主义和专守防卫的路上越走越远。

“我们敦促日方立即停止渲染周边安全威胁、为自身强军扩武寻找借口的错误做法，认真倾听国际社会声音，深刻反省侵略历史，坚持走和平发展道路，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。”汪文斌说。

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