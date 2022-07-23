本报记者 时元皓 李 琰

7月20日至21日，中非智库论坛第十一届会议以线上线下相结合的方式在北京举行。会议以“弘扬中非友好合作精神，携手践行全球发展倡议”为主题，双方政府官员、部分非洲国家驻华使节、专家学者以及媒体人士等出席会议，为加强中非合作、促进共同发展建言献策、凝聚共识。

与会非方人士高度评价中国为推动全球抗疫合作发挥的重要作用，感谢中国将疫苗作为全球公共产品，为非洲以及其他地区国家抗疫提供重要帮助和支持。

当前，世界百年变局和世纪疫情相互交织，各种挑战层出不穷，全球发展遭遇严重挫折。与会人士纷纷表示，本届会议设置的主题顺应形势发展，体现了新时代中非关系的前进方向。

“当下，人类正在面临巨大挑战，我们需要重新思考全球发展模式。中国提出的全球发展倡议，是立足以人民为中心的发展，实现真正的全球伙伴关系，符合世界各国的利益，有助于实现全球和平稳定。”莫桑比克前总统希萨诺在视频致辞时表示，全球发展倡议与非盟《2063年议程》高度契合，进一步丰富了非中合作内涵，为非洲国家破解经济发展瓶颈带来重要机遇。

“只有凝聚全球力量，才能实现共同发展繁荣。”马里前总理穆萨·马拉在致辞中指出，当下，全球面临诸多挑战，发展鸿沟逐渐拉大、气候变化影响日益加剧，解决问题的关键在于各国团结协作。他赞赏非洲国家和中国始终坚持友好平等、互利共赢、共同发展，“希望非中双方以更多行动，积极落实全球发展倡议，构建更加紧密的新时代中非命运共同体。”

非洲驻华使团团长、喀麦隆驻华大使姆巴纳在致辞中表示，中国提出的全球发展倡议，旨在推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展，是继共建“一带一路”倡议之后，中国在应对全球性挑战方面提供的又一重要方案。对广大发展中国家而言，全球发展倡议为缩小南北差异提供了路线图。

“当前，疫情给世界带来巨大冲击，很多人受疫情影响再次陷入贫困。全球发展倡议呼吁真正的合作和共同的行动，关注减贫、粮食安全、绿色发展等受到全世界普遍关注的国际议题。”非洲社会科学研究发展理事会前执行秘书长埃布利马·萨勒在主旨发言中表示，全球发展倡议为世界各国提供了良好的行动框架，有利于在复杂多变的国际环境下推动各国，尤其是非洲国家与中国之间的友好往来。

塞内加尔国家行政学院院长谢赫·巴尔拉·法勒以塞中两国关系为例，介绍非中友好合作给非洲带来的巨大改变。“非中加强经济、文化和人文交流给非洲带来了良好的社会效益。比如，中国分享在减贫领域的经验做法，我们深受启发。”谢赫表示，他所在的塞内加尔国家行政学院与中国社会科学院等保持着良好合作关系，共同开展联合研究，充分体现了塞中双边合作的活力和潜力。

非洲之角经济与社会政策研究所所长阿里·伊萨·阿布迪高度赞扬非中合作。他表示，非洲之角国家从与中国的合作中收获了实实在在的发展，非中间的经贸往来、技术转移等让非洲国家更好地融入了全球价值链。同时，阿布迪高度肯定了中国的减贫经验，“中国在过去几十年最伟大的成就之一就是成功让数亿人脱贫，这些宝贵的减贫发展经验值得非洲国家学习借鉴”。

“非洲国家支持全球发展倡议，因为发展是解决贫困问题的根本途径。”肯尼亚非洲政策研究所中非中心执行主任丹尼斯·姆瓦尼基表示，非洲与中国有着坚实的传统友好基础，在减贫、抗疫、粮食安全、气候变化、工业化等方面，中国的帮助为非洲创造了发展机遇，特别是伴随共建“一带一路”稳步推进，非洲民众有了实实在在的获得感。

《 人民日报 》（ 2022年07月23日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)