今年以来，受疫情冲击、极端天气、地缘冲突等因素影响，全球粮食产业链供应链受到冲击，国际粮价高位运行，很多低收入国家陷入粮食危机。对此，外交部发言人汪文斌7月22日在例行记者会上说，民以食为天。作为世界第一大粮食生产国，中国用不足全球9%的耕地生产出约占世界1/4的粮食，解决了占全球1/5人口的吃饭问题，这本身就是对世界粮食安全的重大贡献。中国人不仅把饭碗牢牢端在自己手里，也为应对全球粮食安全问题作出积极贡献。

“习近平主席提出全球发展倡议，把粮食安全列入八大重点合作领域之一。”汪文斌说，中国是联合国粮农组织南南合作框架下资金援助最多、派出专家最多、开展项目最多的发展中国家，在联合国粮农组织设立南南合作信托基金，帮助发展中国家提升减贫、农业生产和粮食安全保障能力。中国积极参与联合国组织倡导的粮食援助计划，支持世界粮食计划署在华设立全球人道主义应急仓库和枢纽，还通过在受援国设立跨国粮农企业带动当地粮食经济发展。今年以来，中国已向有需要的发展中国家提供3万多吨紧急人道主义粮援。

他表示，多年来，中国派遣的技术专家组不畏艰难，深入亚洲、非洲、拉美、南太广大发展中国家田间地头，直接服务于当地农村和广大农民，手把手教当地农民种植技术，得到有关国家的高度评价。中国同140多个国家和地区开展农业合作，向广大发展中国家推广农业技术1000多项，带动项目区农作物平均增产30%－60%，超过150万户小农从中受益。

汪文斌说，在近日举行的二十国集团外长会上，王毅国务委员兼外长提出国际粮食安全合作倡议，为解决当前世界粮食问题提供了中国方案。“实践已经充分证明，中国是联合国和广大发展中国家在粮食安全领域的可靠合作伙伴，更是维护世界粮食安全的积极力量。”（记者孙楠）

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