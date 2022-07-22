湖北广电记者：据报道，肯尼亚智库“跨地区经济网络”19日发布报告称，对来自25个非洲国家逾1000名政策制定者开展的民调显示，中国在非洲国家修建基础设施等项目的速度和可靠性均高于欧盟。中方对此有何评论？

汪文斌：基础设施滞后是制约非洲发展的瓶颈之一。中方一直在力所能及范围内，通过多种方式同非洲国家开展合作，帮助非洲国家提升基础设施水平，为非洲实现自主可持续发展作出贡献。中非合作论坛成立以来，中国企业已经在非洲建设了超过1万公里铁路、近10万公里公路、近千座桥梁、近百个港口，还有大量医院和学校。一些势力抹黑中非合作，兜售所谓“高质量基础设施”概念。但什么是真正的高质量？谁真正致力于增进非洲人民福祉？非洲人民心中对此是有一杆秤的。中方始终认为，非洲应该是国际合作的大舞台，各国应当在尊重非方主权、倾听非洲声音的前提下，发挥各自优势，为非洲人民办更多好事实事。

总台央视记者：据报道，日本原子能规制委员会今日举行临时会议，正式批准了东京电力公司制定的福岛第一核电站核污染水排海计划。中方对此有何评论？

汪文斌：自去年4月日本政府做出上述错误决定以来，国际社会以及日本国内民众的质疑和反对一直没有停止。各方普遍关切日本向海洋排放核污染水可能给太平洋沿岸国家造成的海洋环境、公众健康等影响，并且就核污染水排海方案的正当性、日方数据的可靠性、净化装置的有效性、环境影响的不确定性等方面提出了很多疑问。国际原子能机构成立技术工作组两次赴日实地考察评估，迄未就日方排海方案得出结论性意见，同时还提出诸多澄清要求和改进意见。中、俄两国向日方提出了联合技术问题单，迄未得到日方反馈。前不久，太平洋岛国论坛领导人会议和外长会议也就相关问题表达了严重关切。

令人遗憾的是，日方始终对国际社会和国内民众的正当关切和合理诉求置若罔闻，非但没有同利益攸关方及有关国际机构进行充分、有意义的协商，反而一意孤行推进排海管道建设和排海计划审批工作。日方这种置各方关切于不顾、企图造成既定事实的做法极其不负责任。我们对此坚决反对。

福岛核污染水处置关乎全球海洋环境和环太平洋国家公众健康，绝不是日本一家的私事。中方再次敦促日方，切实履行应尽的国际义务，以科学、公开、透明、安全的方式处置核污染水，停止强推排海方案。在同利益攸关方和相关国际机构充分协商并达成一致之前，日方不得擅自启动核污染水排海。如果日方执意将自身私利凌驾于国际公共利益之上，执意要迈出危险的一步，必将为自己不负责任的行为付出代价，留下历史污点。

东方卫视记者：今年以来，受疫情冲击、极端天气、地缘冲突等因素影响，全球粮食产业链供应链受到冲击，国际粮价高位运行，很多低收入国家陷入粮食危机。发言人能否介绍中方为缓解世界粮食危机作出的贡献。

汪文斌：民以食为天。作为世界第一大粮食生产国，中国用不足全球9％的耕地生产出约占世界1/4的粮食，解决了约占全球1/5人口的吃饭问题，这本身就是对世界粮食安全的重大贡献。

中国人不仅把饭碗牢牢端在自己手里，也为应对全球粮食安全问题作出积极贡献。习近平主席提出全球发展倡议，把粮食安全列入八大重点合作领域之一。中国是联合国粮农组织南南合作框架下资金援助最多、派出专家最多、开展项目最多的发展中国家，在联合国粮农组织设立南南合作信托基金，帮助发展中国家提升减贫、农业生产和粮食安全保障能力。中国积极参与联合国组织倡导的粮食援助计划，支持世界粮食计划署在华设立全球人道主义应急仓库和枢纽，还通过在受援国设立跨国粮农企业，带动当地粮食经济发展。今年以来，中国已向有需要的发展中国家提供3万多吨紧急人道主义粮援。

多年来，中国派遣的技术专家组不畏艰难，深入亚洲、非洲、拉美、南太广大发展中国家田间地头，直接服务于当地农村和广大农民，手把手教当地农民种植技术，得到有关国家的高度评价。中国同140多个国家和地区开展农业合作，向广大发展中国家推广农业技术1000多项，带动项目区农作物平均增产30％—60％，超过150万户小农从中受益。

在近日举行的二十国集团外长会上，王毅国务委员兼外长提出国际粮食安全合作倡议，为解决当前世界粮食问题提供了中国方案。实践充分证明，中国是联合国和广大发展中国家在粮食安全领域的可靠合作伙伴，更是维护世界粮食安全的积极力量。

日本广播协会记者：日本政府发布了2022年度《防卫白皮书》，提出中国成为地区和国际社会的重要安全关切，中方对此有何评论？

汪文斌：日本新版《防卫白皮书》指责抹黑中国国防政策、正常军力发展和正当海洋活动，渲染所谓“中国威胁”，在台湾问题上干涉中国内政。中方对此表示强烈不满和坚决反对，已向日方提出严正交涉。

中国坚持走和平发展道路，奉行防御性国防政策。中国国防建设旨在维护自身主权、安全和发展利益，正当合理、无可非议。中国同有关国家开展联合巡航等军事合作，符合国际法和国际惯例，不针对任何特定国家。钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国固有领土，中方在钓鱼岛海域开展海洋活动是正当行使主权权利。台湾是中国领土神圣不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。

我要强调的是，由于近代日本军国主义对外的侵略历史，日本军事安全动向一直备受包括中国在内亚洲邻国和国际社会高度关注。此次日方公开在白皮书写入将于年底前修订防卫文件，进一步增加防卫预算，发展所谓“反击能力”，令人担心日方正在背离和平主义和专守防卫的路上越走越远。我们敦促日方立即停止渲染周边安全威胁、为自身强军扩武寻找借口的错误做法，认真倾听国际社会声音，深刻反省侵略历史，坚持走和平发展道路，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。

总台央视记者：日前，土耳其总统发言人称，土总统埃尔多安、联合国秘书长古特雷斯及俄、乌代表将于22日在伊斯坦布尔共同签署乌粮食出口协议。中方对此有何评论？

汪文斌：我们对此表示欢迎。

希望相关方保持对话谈判势头，为尽快结束冲突、早日实现和平积累条件。这符合地区国家和国际社会共同利益。

国际社会应当继续支持俄乌对话谈判进程，争取谈出更多积极成果。

日本共同社记者：美国总统拜登昨天确认感染新冠病毒，中方对此有何评论？

汪文斌：国家主席习近平已于今天致电美国总统拜登，就拜登总统感染新冠病毒致以慰问。习近平主席在慰问电中表示，得知总统先生感染新冠病毒，谨向你表达诚挚的慰问，望你早日康复。

彭博社记者：习近平主席是以通话方式向拜登总统致以慰问，还是通过其他方式？

汪文斌：我刚才已经介绍了，习近平主席今天向拜登总统致慰问电表达慰问。

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