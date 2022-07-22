据报道，肯尼亚智库“跨地区经济网络”7月19日发布报告说，对来自25个非洲国家逾1000名政策制定者开展的民调显示，中国在非洲国家修建基础设施等项目的速度和可靠性均高于欧盟。对此，外交部发言人汪文斌22日在例行记者会上说，什么是真正的高质量，谁真正致力于增进非洲人民福祉，非洲人民心中自有一杆秤。

汪文斌说，基础设施滞后是制约非洲发展的瓶颈之一。中方一直在力所能及范围内，通过多种方式同非洲国家开展合作，帮助非洲国家提升基础设施水平，为非洲实现自主可持续发展做出贡献。中非合作论坛成立以来，中国企业已经在非洲建设了超过1万公里铁路、近10万公里公路、近千座桥梁、近百个港口，还有大量医院和学校。一些势力抹黑中非合作，兜售所谓“高质量基础设施”概念，但什么是真正的高质量，谁真正致力于增进非洲人民福祉，非洲人民心中自有一杆秤。

“中方始终认为，非洲应该是国际合作的大舞台，各国应当在尊重非方主权、倾听非洲声音的前提下，发挥各自优势，为非洲人民办更多好事实事。”汪文斌说。（记者孙楠）

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