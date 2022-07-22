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日本核监管机构正式批准福岛核污水排海计划

2022年07月22日17:31 | 来源：新华网
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　　新华社东京7月22日电（记者华义）日本核监管机构原子能规制委员会22日召开会议，正式认可了东京电力公司福岛第一核电站的核污水排海计划。按此计划，如果再获得地方政府同意，东京电力公司将于明年春天开始排放核污水。

　　日本原子能规制委员会5月对排放计划的“审查书”草案进行了确认，称内容“没有问题”，之后进入公开征集意见环节。公开征集到的1200多份意见中有670份是技术层面的意见，包括对核污水浓度测定和设备抗震方面的担心等。日本原子能规制委员会22日对征集到的意见进行了讨论，认为东京电力公司的应对“妥当”，对其核污水排放计划予以认可。

　　东京电力公司的排放计划获得日本原子能规制委员会的正式认可，且获得福岛县等的同意后，将可启动排放计划。共同社早前报道说，排放计划能否获得地方政府的同意将成为焦点。

　　围绕福岛第一核电站上百万吨核污水的处理方案，日本政府于2021年4月正式决定将核污水过滤并稀释后排入大海。尽管日本渔业团体等强烈反对这一处理方案，中韩等邻国也强烈反对和质疑，日本政府依然无视反对声音，计划于2023年春开始长期向太平洋排放所谓“放射性物质达标”的核污水。今年4月底，东京电力公司开始核污水排放海底隧道排水口的施工，目标是2023年4月完成相关工程。

(责编：袁勃、牛镛)

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