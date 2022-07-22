新华社北京7月22日电 马里过渡政府20日宣布驱逐联合国驻马里维持和平部队发言人，理由是后者就科特迪瓦“雇佣兵”事件在社交媒体发表“有偏见且不能让人接受”的言论。

限期离境

马里过渡政府外交部在一份声明中要求联合国马里多层面综合稳定特派团（马里稳定团）发言人奥利维耶·萨尔加多在72小时内离境。

2020年4月3日，人们在马里首都巴马科市中心的一处市场的洗手装置处洗手。马里政府为抗击新冠疫情，在不少公共场所安置了简易的洗手装置，方便人们洗手。新华社发（哈比卜·库亚特摄）

本月10日，49名科特迪瓦军人乘坐飞机抵达马里首都巴马科的机场后被捕。过渡政府指认他们是“雇佣兵”，要把他们送上法庭。

科特迪瓦要求马里立即放人，说这批军人2019年7月同马里稳定团单独签订合同，为后者提供治安和后勤保障。

据法新社报道，参加马里稳定团的联合国会员国经常会派出“国家支援分队”，向维和人员提供补给和增援。然而，按照马里方面的说法，这些科特迪瓦军人既没有获得任务指令，也未获准入境马里。

外交部声明说，萨尔加多“毫无根据”地在推特宣称，马里政府事先接到那些科特迪瓦军人将入境的通知。过渡政府要求马里稳定团提供证明萨尔加多说法的材料，但没有得到回复。

萨尔加多拒绝回复媒体采访要求。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯的副发言人法尔汉·哈克说，联合国对马方驱逐决定“深感遗憾”。宣布某人“不受欢迎”、勒令对方离境的做法不适用于联合国维和部队，也有违马里作为会员国应遵守的《联合国宪章》义务。

哈克说，马里稳定团和联合国正采取合理举措，将同马里方面沟通。

矛盾激化

法新社报道，马里过渡政府同联合国维和部队近来矛盾日渐激化。

逮捕科特迪瓦军人4天后，过渡政府14日宣布，出于“国家安全”原因，暂停马里稳定团人员轮换；直到与联合国及相关国家开会协商、就人员轮换的“协调和规范化”制定办法后，禁令才会取消。然而，会议日期迄今没有确定。

次日，马里稳定团说，对这支维和部队贡献兵力最多的埃及决定“暂时停止”参与稳定团行动。7名埃及维和人员今年遇袭身亡。

2013年5月2日，在科特迪瓦经济首都阿比让，即将开赴马里的科特迪瓦士兵做最后准备。新华社/法新

2012年3月，马里发生军事政变。极端和恐怖组织趁机扩大势力。联合国安理会2013年4月决定设立马里稳定团。马里稳定团共有1.3万余名军人和1900多名警察，是联合国规模最大的维和行动之一。据联合国网站介绍，马里稳定团迄今已有275人死于袭击、事故或其他原因。

近年来，马里北部地区冲突不断，中部地区的武装袭击也有增多趋势。2020年8月，马里发生军人哗变，由哗变军人成立的全国人民救赎委员会随后组建过渡政府。

法国2013年起向马里派兵打击极端武装。2020年7月，由法国、爱沙尼亚等欧洲联盟国家军人组成的“塔库巴特遣队”进驻马里，协助马里政府反恐。更多国家后来加入这支部队。

“如出一辙”

法新社援引巴马科一名不愿公开姓名的分析师的说法报道，马里过渡政府与马里稳定团冲突激化的过程与今年早些时候“塔库巴特遣队”的遭遇“如出一辙”。

今年年初，过渡政府要求丹麦撤回一支刚刚抵达马里的“塔库巴特遣队”轮换部队。1月28日，时任法国外交部长让-伊夫·勒德里昂说，马里与欧洲国家在军事合作和选举问题上矛盾加剧，并称马里过渡政府“非法”。

马里过渡政府1月31日认定勒德里昂发表不友好言论，要求法国驻马里大使72小时内离境。法国政府同一天宣布决定召回驻马里大使。2月17日，法国、加拿大和多个欧洲国家宣布从马里撤出“塔库巴特遣队”。

法新社报道，马里一个支持过渡政府的团体20日向稳定团驻巴马科总部提交一封公开信，要求稳定团撤出马里。（胡若愚）

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