人民网讯 据中国驻日本使馆网站消息，驻日本使馆发言人7月22日就日本防卫白皮书涉华错误内容表明严正立场。

问：7月22日，日本政府发布2022年版《防卫白皮书》，提及涉台、涉港、涉疆等问题，声称中国军力发展和军事活动“缺乏透明度”，在东海、南海“以实力改变现状”，是日本及国际社会重要安全关切，在俄乌冲突问题上对中方进行指责。中方对此有何评论？

答：日本政府2022年版《防卫白皮书》延续迄今错误立场，基调负面消极，对中方恶意抹黑指责，粗暴干涉中国内政，渲染所谓“中国威胁”，严重违背国际关系基本准则和中日四个政治文件精神。中方对此强烈不满和坚决反对。

台湾、新疆、香港事务纯属中国内政，不容任何外部干涉。对于任何危害中国主权、干涉中国内政、损害中方利益的恶劣行径，中方都将坚决有力回击。台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题事关中日关系政治基础和两国间基本信义。中方敦促日方在台湾问题上恪守中日四个政治文件精神和迄今所作承诺，切实谨言慎行，停止挑衅滋事。

中方在涉海问题上的立场是一贯的、明确的，以实力改变现状的帽子扣不到中方头上。中方坚定维护领土主权和海洋权益，同时致力于通过谈判协商妥善处理分歧。日方在东海放任右翼滋事、拉拢域外介入，美伙同日等在南海大肆炫耀武力，才是地区和平稳定最大挑战。日方应停止为了地缘私利在涉海问题上制造事端、挑拨争议。

中国坚持走和平发展道路，奉行防御性国防政策，始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国国防建设始终着眼于维护自身主权、安全和发展利益的正当需要，中国军力发展是世界和平力量的壮大。

中方在乌克兰问题上的立场客观公正，行事光明磊落，始终从事情本身的是非曲直出发，秉持公道正义，努力劝和促谈，反对激化矛盾，发挥建设性作用。我们坚决反对任何针对中国的无端指责和猜忌，也绝不接受任何外来胁迫和施压。

一段时间以来，日方执意操弄涉华议题，频繁拿中国正常军力建设说事，炒作所谓“中国威胁”，渲染地区紧张局势，为自身加快军事扩张松绑、摆脱战后束缚寻找借口，已经引起包括中国在内地区邻国和国际社会的强烈关切。希望日方深刻汲取历史教训，坚持和平发展，在军事安全领域谨慎行事，多做有利于维护本地区和平稳定的事，而不是走以邻为壑的歧途。

(责编：贾文婷、杨牧)