枪支暴力一直是美国社会的顽疾之一。一起起枪击案不断发生，而美国政界围绕控枪立法始终互相推诿、难以真正有效解决这一问题，这也致使枪支暴力犹如噩梦一般循环往复。10年前的2012年7月20日，一名男子在美国科罗拉多州奥罗拉市一家电影院，持枪对观众扫射，造成12人死亡、70人受伤。美国当地时间7月20日0时，奥罗拉枪击案的多位遇难者家属、幸存者以及当地民众，共同举行悼念仪式。他们在遇难者的照片前摆上蜡烛，送上鲜花，纪念这些在枪口下无辜逝去的生命。

如今，距离科罗拉多州奥罗拉枪击案已经过去了10年，但往日的伤痛并没有愈合，美国近期频发的枪击案以及涉枪暴力事件，正一次次撕开受害者家属以及幸存者的陈旧伤口。

央视记者 许弢：科罗拉多州的奥罗拉市曾经是一个籍籍无名的城市，这个城市不大，人口也不多，然而在2012年7月20日，在我身后这座电影院里发生的一场大规模枪击案却让世界知道了它，枪击案造成12人当场死亡，70人受伤，还有一名孕妇在受伤后失去了腹中的胎儿，而这也成了自1999年4月哥伦拜恩高中大规模枪击案之后科罗拉多州最致命的枪击事件。

奥罗拉市的居民可能永远无法忘记2012年7月20日那个夜晚。当时在《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》的首映式上，一名枪手走进影院，向正在观影的观众扫射，并投掷催泪弹。事件发生后，警方逮捕了24岁的白人男性詹姆斯·霍尔姆斯。而这起枪击事件历时3年多才得到裁决，詹姆斯·霍尔姆斯被判处终身监禁，附加3318年的刑期，不得假释。而在枪击案发生后，事发影院曾经停业三年，之后经重新装修开业。如今的影院已经完全没有了当初的样子，然而，那起枪击案带来的伤痛却让人永远无法忘怀。

受害者家属 特蕾莎：每年我都会尝试做一些事情来试着摆脱痛苦，这真的是重要的一步，这个枪击案将美好的东西带入黑暗中。

在当时这起枪击案发生后，美国社会再度掀起了对控枪问题的讨论，但随之而来的是该州购买枪支的人数明显增多。科罗拉多调查局数据显示，枪击案发生后，与前一周的调查相比，科罗拉多州想要购买枪支的人数增长了43%。

当前，为了纪念这起枪击案中的受害者，当地社区在距离影院不远的地方建立了一座纪念公园。

7·20奥罗拉枪击案纪念基金会主席 希瑟·迪尔曼：在这个区域里，我们有70只白鹤雕像，这些白鹤代表70个受伤的人，然后中间的是我们在枪击事件中失去的人，在我们的花园里也有这些石头，在石头的后面你可以看到受害者的照片。

希瑟·迪尔曼表示，他们成立基金会并且建立纪念公园，不光是为了纪念那些逝去的生命，更是为了让人们重视大规模枪击案幸存者的长期康复，因为这些伤痛将伴随其一生。

7·20奥罗拉枪击案纪念基金会主席 希瑟·迪尔曼：人们仍在受到伤害，应该有更多的帮助，2022年又发生了更多的枪击案，我们真的想让人们意识到大规模枪击案会产生连锁反应与案件相关的人受到的影响会持续一生。

受害者家属:美国控枪陷入"死循环"

希瑟·迪尔曼实际上也是奥罗拉枪击案受害者的家属。在十年前的那场枪击中，她失去了自己年仅6岁的小侄女维罗妮卡。而她的表姐，也就是维罗妮卡的母亲阿什利也在枪击中受伤，并且失去了腹中的胎儿。而如今的美国，枪击事件仍然频频发生，枪支暴力问题仍然无解。

希瑟·迪尔曼告诉记者，如今，大规模枪击案仍在美国频繁发生，而且很多受害者都是孩子，这让她难以接受。

希瑟·迪尔曼还表示，让她难过的远不止这些，因为时至今日，美国的枪支暴力问题仍然无解，一切都没有改变。

7·20奥罗拉枪击案纪念基金会主席 希瑟·迪尔曼：似乎每次枪击案发生后随之出现的都是一系列政治斗争和人们的互相指责，说，“不，不要这样做。不，我们应该这样做。”然后什么都没有改变。

（来源：央视新闻客户端）

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