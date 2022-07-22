参考消息网7月21日报道 俄罗斯《独立报》网站7月20日刊登题为《绝非历史终结，论冷战后美国政策的致命误判》的文章，全文摘编如下：

随着冷战的结束，西方认为建设世界应该首先确立对所有人都很重要的西方价值观。

花了大约30年的时间，新世界秩序的“设计师”们在计算中的根本失误才被发现。

他们的根本失误基于这样一种观念，即西方作为冷战的胜利者，不仅主宰游戏规则，还指定这场游戏的赢家。

一个有力的证据是西方如何开始摆弄操纵看似金科玉律的市场经济基本价值观以谋取自身利益的。

上世纪80年代后期出现的、针对非市场经济国家的所谓“华盛顿共识”提议坚定不移地采取私有化、对外经济关系自由化等措施。但随后发生了由美国不负责任的抵押贷款政策导致的2008年金融危机。华尔街的所有借贷和风险管理“大师”在实践中推行了最愚蠢和最贪婪的政策，令全世界感到震惊。更令人惊讶的是美国金融当局对国民经济的救助规模之大。美国拨巨款救助其大银行和汽车行业。为什么要拯救它们？毕竟，西方人曾教育我们：如果在竞争中输了，就该让位给更有能力的人。

结果表明，这种方法只“适用于”那些非西方国家。而在西方，他们非常关注各行业的佼佼者，拯救和保住它们，关注具有战略意义的行业和企业。与此同时，决策并非基于纯粹的经济和竞争考虑，而是基于地缘政治利益和优先事项。比如，美国的汽车工业不能破产，就算它的效率仅为外国同行的三分之一。

这是首次向所有人发出的响亮警告——所谓“一个基于规则的世界”，就是委婉地表明：他们指定胜利者。而且只有他们能这样做。

很快，美国朝野两党就清晰地传出了令人忧虑的呼吁：阻止中国成为世界第一大经济体。原来，世界“第一”永远该属于美国，这是根据“基于规则的世界秩序”。同期，对俄罗斯不满的声音也开始响起。他们说，俄罗斯无权决定什么事对它是否具有重要战略意义。他们说，决定这些问题属于西方的权限。“规则”就是如此。

我们亲眼目睹着，在越来越广泛的地区，自由秩序逐渐变成不可收拾的混乱：阿富汗、伊拉克、叙利亚、黎巴嫩、利比亚、也门……

而在美国国内，言论自由、信息自由、无罪推定和公正政治竞争等价值观被彻底摒弃。

事实证明，不可能以美国的制度为榜样。而随着英国脱欧，“自由主义”价值观与伦敦强硬的经济民族主义发生了碰撞。

很明显，无论是在全球，还是在其内部，西方都无法保障“基于规则”的世界。

(责编：贾文婷、高歌)