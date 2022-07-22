一年前，美国总统拜登曾承诺，美国的通货膨胀问题只是暂时的，会尽力去解决；但一年过去了，美国当前正面临40年来最严重的通货膨胀。面对舆论压力，白宫方面本周一终于承认这种表述过于模糊、存在误导公众之嫌。

白宫承认“暂时通胀论”存在误导公众之嫌

美国总统 拜登 （2021年7月）：我的政府将尽一切努力解决这个问题。再说一遍，这些问题都是暂时的。

白宫首席经济学家伯恩斯坦18日首次公开承认，拜登政府以“暂时性”一词来描述通货膨胀现象，会给公众留下错误的印象。

白宫首席经济学家 伯恩斯坦：一些人听到“暂时的”这个词，可能想的是几周或者几个月的时间，其他人听到“暂时的” 特别是经济学家，他们会认为是为时更久的经济周期。我认为由于“暂时的”这个单词没有明确定义“暂时”到底是多久，会导致公众理解有偏差。

无论是美国媒体还是民众，都逐渐意识到，通胀绝不是一个“暂时性”的问题，美国政府在应对通货膨胀的问题上不够负责，也不够重视，没有及时采取有效措施。

美国《今日国家新闻》主持人：一年前的高价格确实是暂时的，因为现在价格更高，越来越高。一年前的高价格现在看可是昔日的美好。

油价攀升 患癌女孩一家借高利贷买汽油

燃油价格攀升、物价飞涨，让一些美国人的生活捉襟见肘，尤其是那些需要帮助的家庭。据美国哥伦比亚广播公司近日报道，美国印第安纳州一家人不得不借高利贷买汽油，为的是带自己的孩子看病。

这个15岁的女孩叫金杰·文森特，一年多前被查出患骨癌。由于行动不便，父母必须开车送她去看病。

金杰·文森特：最开始我告诉自己不要哭，我要在我父母面前表现得很坚强。

金杰·文森特的父亲：不敢看她，之前是那么健康、聪明。看到她瘫倒在床上……

为了治病，金杰的父母要开车1个多小时，带她到印第安纳州郊区一所医院做手术。

但过去一年，美国的汽油价格从每加仑大约3美元，一度飙升至每加仑5美元以上。每周，文森特一家在给汽车加油上要多花200美元，约合人民币1350元。

金杰·文森特的母亲：一天下来，把大部分账单都付清后发现，等一下，没钱给车加油了。

金杰说，她经常听见父母讨论账单压力。

金杰·文森特：我在楼下听见父母说，要付这个钱，要付那个钱，听着就很有压力。

走投无路下，文森特一家只能借高利贷，给车加油。

金杰·文森特的母亲：我很害怕，生活必需品没钱买了，当务之急是给她治病。

通胀高企 普通民众感到“吃不消”

美国通胀“高烧不退”，生活必需品价格继续上涨，让许多普通民众感到“吃不消”。通胀之下，很多美国人不得不改变他们的生活方式，以减少开支。

住房成本上涨 越来越多的老年人选择合住

居住在科罗拉多州的贝姬·米勒今年72岁，多年来都是一个人独自居住。然而，随着美国通胀不断加剧，生活成本上涨，米勒不得不把自己的房子共享出租出去。一年半前，米勒通过互联网合租服务平台找到了她现在的室友——马莱娜·米尔斯。

科罗拉多州居民 贝姬·米勒：我的房贷和物业费超过了我收入的一半，出于经济原因，我决定找一个室友。

为老年人提供合租服务的互联网平台公司表示，随着生活成本的增加，像米勒和米尔斯这样选择合住的老年人越来越多。居住在波士顿的布伦达·艾奇逊也选择将房屋出租给刚毕业的大学生，来覆盖房屋的取暖、维修等费用。

老年人合租服务公司负责人 赖利·吉布森：今年年初以来，随着通胀加剧，人们承担的经济压力也随之增加。我们看到今年上半年选择（合住）的人越来越多，可能是前几年的两到三倍。

通胀高企 民众领取食品救济需求激增

除了住房成本的升高，食品价格也是大幅飙升，越来越多的普通美国民众开始求助发放食品的慈善组织。

马里兰州居民 格洛丽亚·奈特：前几天我去市场买东西，我都哭了，因为价格太高了，想买的东西买不起。

马里兰州慈善组织表示，很多家庭此前就受到疫情影响，难以养活家人，于是不得不前来领取食物救济，而如今的通胀问题让更多家庭面临这样的困难。该组织六月进行的一项调查显示，马里兰州一半的家庭都表示由于食品价格上涨，他们无法为孩子提供足够的食物。

马里兰州慈善组织负责人 卡门·德尔·圭尔乔：这些都是工薪家庭的人，在现在这种通胀压力出现之前，他们已经难以维持生计，如今生活愈发艰难。

（来源：央视新闻客户端）

(责编：贾文婷、高歌)