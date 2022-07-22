新华社德国卢布明7月21日电 综述：“北溪-1”恢复输气让德国“松口气”

新华社记者朱晟 康逸 李晓鹏

“北溪-1”号管道21日结束为期10天的例行年度维护，于当天一早恢复供气，让一直担心俄方在维护结束后不再恢复输气的德国各界松了一口气。

“北溪-1”号管道2011年建成，是俄罗斯对欧洲主要输气管道，东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国卢布明，再经德国境内两条连接管道传送至德国各地及其他欧洲国家天然气管网。本月11日起，“北溪-1”暂停输气，展开年度例行维护。

运营卢布明两个天然气接收点的德国卡德天然气运输公司21日表示，“北溪-1”按计划恢复供气，当天的供气量约为满负荷的40%。这与例行维护前水平一致。

德国能源监管机构联邦网络局负责人克劳斯·穆勒当天在社交媒体上写道，尽管俄罗斯彻底停供天然气这种最糟糕的情况没有发生，人们对于获得40%的输气量“感到宽慰”，但目前还没有理由完全“解除警报”，因为政治不稳定性和6月中旬开始减量六成的措施依然存在。

尽管不是合同里约定的输气量，穆勒告诉德国媒体，目前来看，能恢复输气“总比没有强”。

德国克劳斯塔尔工业大学和下萨克森州能源研究中心教授侯正猛对新华社记者表示，德国等欧洲国家拿能源作为武器去制裁俄罗斯，结果遭到制裁措施的反噬，导致通胀率飙升，甚至冬天还可能要挨冻。

在松了一口气的同时，德国能源部门和政界仍担忧未来俄罗斯的供气情况，因为这将对工业和私人用户产生影响，也可能对德国在寒冷季节前能补充多少天然气库存起到决定性作用。

“我们依然处于俄罗斯的摆布之下，因为他们决定了‘北溪-1’将向我们输送多少天然气。” 穆勒说。

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