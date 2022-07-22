新华社北京7月22日电 《参考消息》21日登载英国《每日邮报》网站20日的报道。摘要如下：

19日，英国局部地区气温达到创纪录的40.3摄氏度，起火事件在英国各地频发，众多家庭仓皇逃命，因为他们用水桶完全无法扑灭家中的大火。

消防员将伦敦住宅区和建筑物的大火描述为“绝对地狱”：居民被迫疏散，两人因吸入浓烟被送往医院，人们拨打了约1600通火警求助电话。

随着最高气温的纪录被打破，英国人不顾一切地前往河边甚至广场喷泉，希望借水降温。

希思罗机场率先突破了40摄氏度大关，打破了2019年剑桥记录的38.7摄氏度高温纪录。但19日最热的是林肯郡的科宁斯比，达到了40.3摄氏度。

由于电气设备无法承受创纪录的温度，“极端高温”导致东北部地区近1.5万户家庭19日下午断电。

救护车服务机构表示，他们承受着来自中暑患者的“巨大压力”，接线员每小时接到数以百计的呼救电话。

而且这一切都发生在该国大部分地区的公共交通中断的情况下，火车和伦敦地铁服务都因铁轨弯曲而暂停。

(责编：贾文婷、高歌)