新华社哈拉雷7月21日电（记者张玉亮）卢萨卡消息：赞比亚总统希奇莱马21日参观了中企承建的下凯富峡水电站，并指出该项目是赞中两国合作的里程碑式项目，是两国全天候友谊结下的硕果。

希奇莱马表示，该项目对赞比亚提升电力供应能力、实现能源自给有着重大意义。项目开工以来，中方施工企业克服了新冠疫情带来的困难，确保项目持续推进。他代表赞政府对中国政府和企业长期以来对赞比亚的支持表示由衷感谢。

下凯富峡水电站位于赞比亚首都卢萨卡以南约90公里的卡富埃河上，由中国电力建设集团有限公司承建，于2015年11月开工建设。该水电站安装5台混流式发电机组，总装机容量750兆瓦，全部建成后将极大提高赞比亚电力供应能力。2021年7月，该水电站的首批机组已顺利并网发电，预计整个项目将于今年底全面竣工。

在参观仪式现场，中国驻赞比亚大使杜晓晖与赞比亚农业部长姆托洛·菲里共同签署了赞比亚向中国出口豆粕和甜菊叶的检验检疫协议。希奇莱马见证了协议签署并表示，这一协议将为赞比亚农产品开辟更广阔的国际市场，为赞比亚人民创造更多就业机会。

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