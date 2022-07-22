新华社哈拉雷7月21日电（记者张玉亮）利隆圭消息：中国科技企业华为21日在马拉维第二大城市布兰太尔向马拉维政府交付该国首个国家数据中心，未来这一数据中心将由马方运营。

在交付仪式上，马拉维总统查克维拉代表马方接收国家数据中心。他表示，国家数据中心是马拉维正在建设的“数字未来”计划关键组成部分，有助于降低政府行政成本，更好地管理和保护数据。“国家数据中心的完工将帮助马拉维在第四次工业革命中占有一席之地。”

马拉维信息和数字化部长卡扎科表示，国家数据中心将提供可靠的物理和虚拟信息技术环境，帮助马拉维满足新的市场和客户需求。以国家数据中心为基础，马拉维将构建安全的信息通信技术生态系统。他感谢华为给马拉维带来先进技术，及时高质量地交付该项目。

据介绍，本次交付的国家数据中心位于布兰太尔，是马拉维光纤骨干网二期项目的组成部分，该项目由中国进出口银行提供资金支持。

华为南部非洲地区部总裁陈雷在交付仪式上表示，华为今年将通过“未来种子计划”为100名马拉维优秀学生提供免费信息通信技术培训。

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