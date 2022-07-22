人民网北京7月21日电 （谷羽桐、刘旭霞）7月21日，由中国人民对外友好协会与中外语言交流合作中心共同主办的第二届中国希腊文明交流互鉴对话会暨“汉语桥”希腊学生线上夏令营开幕式成功举办。中希两国官员、专家学者和青年代表共约200人在线参会。

中国人民对外友好协会副会长鄢东在会上致辞。中国人民对外友好协会供图

中国人民对外友好协会副会长鄢东表示，中国和希腊同为文明古国，双方交往合作有着深厚的历史底蕴和坚实的民意基础，为国际社会树立了文明互鉴的典范。在新的时期，双方应汲取文明智慧，以文明交流互鉴促安全、促发展、促友谊，凝聚发展共识，推动互利合作，造福两国人民，增进民心相通。

鄢东说，中国人民对外友好协会将充分发挥好中国民间外交引领作用，以两国建交50周年为契机，推动中希两国青少年、民间团体、友城等各领域交往，为文明交流互鉴作出新贡献。

中国驻希腊大使肖军正介绍，近年来，中希关系快速健康发展，两国人文领域的交流合作亮点纷呈，语言教学已成为中希教育合作发展最活跃、最迅速的领域之一。当前，中国已有6所大学开设全日制希腊语本科专业，每年都有来自中国优秀高校的数十名交换生到希腊高校学习。希腊“中文热”日益升温，包括色萨利大学在内的希腊高校已开设3所孔子学院和全球首家“网络中文课堂”，两国高校还在积极筹建中希文明互鉴研究中心。中希文化和旅游年于去年9月拉开帷幕，两国正推动落实旅游领域“联合行动计划”。双方共同捍卫和践行奥林匹克精神，在奥林匹克故乡希腊的支持下，北京成为世界首个“双奥之城”。

肖军正说，站在中希建交50周年这一新的历史起点上，中希双方政府和社会各界要进一步挖掘人文教育、地方合作等潜力，不断谱写中希文明互鉴新佳话，打造两国合作新亮点，为共同推动构建人类命运共同体作出新贡献。

希腊驻华大使乔治·伊利奥普洛斯在发来的视频贺辞中表示，希中建交50年来，两国在教育、学术、青年等领域的交流合作是双边关系的重要组成部分。希腊驻华使馆愿与中方一道，为加强两国人文交流、促进双方友好交往作出贡献。

“中希友谊源远流长。当我们遇到困难时，是中国帮助了我们。”希腊“一带一路”协会主席弗洛拉斯表示，“中国通过提出‘一带一路’倡议，促进文明互学互鉴，为建设一个相互尊重、公平正义、合作共赢的世界作出不懈努力。”

中外语言交流合作中心副主任静炜表示，作为文化沟通的桥梁，语言能够传递信息、传授技艺、记录知识，表达情感，在文明交流互鉴中发挥着不可替代的作用。中外语言交流合作中心愿以语言为桥搭建更多交流合作平台，推动中外语言文化交流实现多样化、高质量发展，为文明互鉴和民心相通注入新活力、新动力。

两国大学、友好城市、友好组织、专家学者和青年代表共约200人在线参会。中国人民对外友好协会供图

对话会上，青岛市政府副秘书长王清春、西南财经大学副校长李永强、希腊比雷埃夫斯市副市长安德里亚纳、色萨利大学副校长拉里奥图以及两国青年代表就友城、教育、语言等领域交流合作展开对话。与会嘉宾一致表示，要从中希两大文明所推崇的共同价值中汲取智慧和力量，携手推动中希关系进一步发展，为人类进步事业做出贡献。

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