日前，一列满载着汽车零部件、机械设备等货物的中欧班列从成都驶出，班列经新疆霍尔果斯口岸出境将货物运输到欧洲各站点。

白桂斌摄（人民视觉）

在泰国尖竹汶府一家榴莲分拣工厂，工作人员在分拣榴莲。这里不少榴莲园视中国市场为主要客户来源地。

新华社记者 王 腾摄

在广西柳州雒容商品汽车物流基地，工人把出口海外的汽车转运到火车车厢。

黎寒池摄（人民视觉）

盛夏时节，骄阳似火。从新疆霍尔果斯公路口岸放眼望去，一排排产自陕西、河南等地的铲车、客车、自卸车整齐摆放，通过“界桥交接”的零接触模式出口到哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等“一带一路”沿线国家。

视线转向西南，在云南磨憨口岸，满载着泰国榴莲、老挝糯米、越南巴沙鱼等特色产品的货运列车，通过这里源源不断驶往昆明，再分发至广州、重庆、上海等地。

陆路口岸，是观察外贸的重要窗口。今年上半年，多重挑战之下，我国外贸实现稳步增长，展现出较强韧性。上半年外贸的一大亮点，就是我国与“一带一路”沿线国家的经贸合作。

海关总署数据显示，今年上半年，我国对“一带一路”沿线国家进出口增长17.8%，比我国外贸整体增速高出8.4个百分点。

据霍尔果斯铁路口岸站统计，截至6月30日，今年上半年经霍尔果斯口岸开行的中欧班列达3181列，同比增长9.31%；过货量448.92万吨，同比增长4.73%。目前，霍尔果斯通行班列线路通达境外18个国家和地区，运输货物品类包含服装百货、电子产品、机械配件等200余种。

这样的“成绩单”来之不易——

面对疫情防控压力的加大，各地各部门积极采取措施，统筹口岸疫情防控和通关便利化，通过“界桥交接”“甩挂”“接驳”“吊装”等非接触式货物交接通关方式，保障物流货运的畅通。

记者在位于中哈边境地区的伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸看到，工作人员驾驶装卸设备“正面吊”在货物堆场将集装箱抓起，驶向国门，稳稳安放到国门另一侧等候的货车上，整个过程四五分钟，全程人员无接触、货物顺畅交接。

基础设施“硬联通”加速，让“一带一路”经贸合作的活力更足——

民生国际货物运输代理公司经理吴杨不久前从万象进口了一批老挝糯米到重庆。他告诉记者，中老铁路将物流时间缩短到4天左右，贸易商的资金周转压力明显减轻。

去年12月，“一带一路”标志性工程中老铁路正式开通运营。半年多来，累计发送货物超过400万吨，呈现量质齐升态势。国内21个省区市先后开行了中老铁路跨境货运列车。

规则标准“软联通”提效，让“一带一路”经贸合作的纽带更紧——

6月8日，“中国+中亚五国”外长第三次会晤通过了《关于深化“中国+中亚五国”互联互通合作的倡议》。加快推进现有口岸设施设备现代化改造，延长口岸开放时间，拓展中国同中亚国家“智慧海关、智能边境、智享联通”合作试点……一系列务实举措，助力口岸通关能力的全面加强。

口岸通关效能的提高离不开制度保障。“经认证的经营者”（AEO）制度由世界海关组织倡导。不同国家海关之间可以通过AEO互认，给予对方符合资质的企业相关便利。“在与我国签订AEO互认协议的48个国家和地区中，有32个是共建‘一带一路’的国家（地区）。”海关总署副署长王令浚说。

目前，我国已与149个国家、32个国际组织签署了200多份共建“一带一路”合作文件。朋友圈不断扩大的背后，是“一带一路”经贸合作给各方带来的实实在在的获得感。

“末梢”变“前沿”，昔日小驿站成为今朝大枢纽。通关忙，韧性足，潜力大，漫长国境线上的陆路口岸，见证着共建“一带一路”这一世纪工程成为造福各方的“发展带”“幸福路”。

（据新华社北京7月21日电 记者潘洁、刘红霞、赵宇飞）

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