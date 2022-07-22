新华社布鲁塞尔7月21日电（记者任珂）欧盟理事会21日通过欧盟委员会对俄罗斯制裁一揽子新措施的提案，禁止俄黄金进口到欧盟，并扩大受管制物品和技术清单，以防止俄用于军事和国防。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃对此表示，欧盟多年来的对俄施压政策明显“没有前途”和“徒劳无益”，但对全球经济和安全的灾难性后果“越来越明显”。

欧盟理事会当天发表声明说，这项名为“维护和调整”的一揽子措施规定，禁止直接或间接购买、进口或转让原产于俄罗斯并从俄罗斯出口到欧盟或任何第三国的黄金。珠宝也在禁令范围内。新措施还扩大了受管制物品清单，防止俄罗斯获得可能用于军事和国防的物品，并加强对军民两用和先进技术的出口管制。

声明说，为避免对世界粮食和能源安全造成潜在负面影响，欧盟决定扩大与俄罗斯某些国有实体进行农产品交易和向第三国运输石油交易的豁免。

另据俄外交部网站发布的消息，扎哈罗娃当天在评论欧盟对俄新一轮制裁措施时说，欧盟再次试图“免除自己对挑起和加剧全球粮食和能源危机的责任”，但农业和能源产品价格上涨的原因除了疫情，主要是西方短视的经济和能源政策造成的。此外，欧盟的反俄政策破坏了俄罗斯对外经济活动，使俄货物运输、金融和保险服务严重受阻，物流链被打乱，这些情况加剧了农业和能源产品的价格上涨。欧盟对俄制裁对包括欧盟成员国在内的全球经济和安全造成的灾难性后果“越来越明显”。扎哈罗娃还说，俄方希望欧盟在粮食领域的举动有助于加强粮食安全，并为粮食、化肥等出口创造条件。（参与记者：刘恺）

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