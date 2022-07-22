新华社联合国7月21日电 中国常驻联合国副代表戴兵21日在联大讨论叙利亚人道问题时发言，敦促有关国家立即全面解除对叙利亚的单边制裁，呼吁安理会就此做出明确要求。

戴兵说，中方始终支持联合国和国际社会根据人道、中立、公正的原则，对叙利亚民众开展人道救援。中方愿再次强调，单边制裁对叙利亚经济社会恢复发展造成难以估量的负面影响，制约了国际人道机构在叙行动，已经成为解决叙人道问题的最主要障碍，必须立即全面解除。安理会必须就此做出明确要求。

戴兵表示，安理会第2642号决议就叙利亚跨境人道救援授权延期问题做出了更为灵活的安排，这有利于安理会及时对决议授权进行评估和调整。多数安理会成员都对这项决议投了赞成票。中方期待所有各方严格遵守国际人道援助的基本原则，严格遵循安理会决议要求，并确保援助的中立、透明属性，增强针对性和有效性。

戴兵说，在决议磋商期间，中方多次呼吁各方坚持对话协商，将工作做到最后一刻，努力寻找切实可行的解决方案。但遗憾的是，安理会在授权到期之前两天、尚有妥协空间的情况下就强行付诸表决，导致了否决权的使用。这样的强行表决是没有必要的。这段经历表明，在分歧和矛盾面前，安理会成员只有坚持对话协商，才能找到解决问题的有效办法。强行推动表决只会激化矛盾分歧，不利于安理会有效履职。

联合国安理会本月12日通过第2642号决议，将叙利亚跨境人道救援授权延长6个月。根据这项决议，现有巴卜海瓦跨境点授权延长6个月，至2023年1月10日。此后，授权可再次延长6个月，但需要安理会再次通过决议。

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