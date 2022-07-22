本报记者 张慧中 张 悦 姜 波

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近年来，随着电商快速发展，快递包装回收问题给环境保护带来一定压力。一些国家积极探索快递包装“绿色转型”，在政策法规、技术研发、配套设施等多个环节发力，取得成效。

国际咨询公司麦肯锡近期发布的一项报告显示，全球发展可循环包装的意识不断增强，在其研究的30个国家和地区中已有29个开始讨论和实施可循环包装法规。在全球范围内，从政府、企业到民众，加快推动快递包装“绿色转型”正成为共识并化作行动。

德国——

不断细化法律规定

打开单层胶带简单封住的封口，再撕去快递箱上的易揭式快递单——在记者的日常观察和体验中，德国快递包装相对简单，如需退换，只需在快递单原来的位置贴上退货单、封好箱子寄送就可以了。

在德国，很多快递企业都提供可重复使用的快递信封或包装袋，并配以易揭式标签和二次使用黏合条。根据数据统计网站Statista不久前的一项调查，77%的德国民众认为采用可重复使用的快递包装对环境保护非常重要。

为了减少包装材料浪费，德国政府不断完善法律规定。早在1991年，德国就开始实施《包装条例》，要求所有向德国市场销售商品的企业，必须为其商品外包装的回收和处理负责，率先确立了包装物生产者责任延伸制度。为此，德国成立了专门对包装废弃物进行回收利用的“绿点”公司。2019年，德国正式实施新《包装法》，并设立了专门的监管机构——德国中央包装登记处，规定所有相关企业必须进行注册，每年申报包装物的总质量和具体材料信息。如果未进行注册，企业可能被处以最高达20万欧元的罚款和销售禁令。

在严格的法律监管下，企业不断强化对快递包装的绿色处理。以亚马逊德国分公司为例，2019年该公司开始推广使用100%可回收包装材料，采取缩小包装体积、减少空隙填充物等环保举措。2021年，该公司表示将逐步淘汰一次性塑料材料的使用，在运输时尽可能使用纸袋或纸板箱。

新《包装法》还规定，自今年7月起，挂靠在亚马逊等平台上的在线商铺，除了平台的统一登记外，还需要单独在德国中央包装登记处进行有关商品运输包装许可的登记，否则将被禁止销售。德国媒体分析指出，不断细化法律规定，强化商品生产商、进口商及零售商的包装回收责任，是推动电子商务可持续发展的重要举措。

韩国——

推广使用循环包装

最近两年多，家住韩国首尔市的朴女士基本都在网上购买生活必需品，快递包装盒数量也随之大大增加。“政府对垃圾分类的要求比较严格，之前每天处理和丢弃这些包装箱和填充材料都要耗费一定时间。”朴女士对记者说，自从电商平台推出可重复使用包装箱后，她开始选择这种可回收包装，“现在我们都减少了一次性包装物品的使用，通过日常生活中的小事能为环保出一份力，我感到很高兴”。

为了减少垃圾污染，近年来各种绿色包装在韩国市场不断涌现，可重复使用的包装箱、环保冰袋、纸质缓冲材料等日益受到企业和民众的欢迎。政府也积极推动改进回收措施，韩国环境部向社会公开招标可重复使用包装材料的项目，包括设计、制作、回收、清洗、普及等不同环节的研发和应用。

在快递生鲜产品时经常用到冰袋。一般的冰袋包装属于高吸水性树脂，很难自然分解且不易焚烧。调查显示，2020年韩国环保冰袋的产量较2019年增加2.24倍，但高吸水性树脂冰袋的使用量占比仍达到40%。为促进环保材料冰袋的生产和利用，韩国环境部今年起对高吸水性树脂冰袋的生产商和进口商征收垃圾处理费用。

韩国多地推广冰袋回收活动，在生活区设立专门的回收设施，对回收冰袋的民众进行奖励。回收后的冰袋经专业清理、消毒和干燥后，再免费发放给居民、中小商户等。一些企业也积极研发环保冰袋，比如有企业推出了外包装是生物降解树脂、内部用水填充的冰袋，可反复使用、自然降解。

水原市政府与一些商超签订包装回收协议，试点小区设立专门的配送中心。居民购买商品后，商超使用可回收包装材料包裹物品，通过配送中心配送，消费者收到货物后将包装放在家门口，配送中心再将包装回收、清洗和再使用。相关企业表示，通过这一举措每年可减少约13万个一次性快递箱和66吨垃圾。目前，水原市计划增设配送中心和试点小区。这一举措有望在韩国其他地区推广。

西班牙——

增加绿色包装投资

由可回收材料制成的各种式样的纸质或布质购物袋，可满足食物外带需求的可降解材料打包盒、包装袋……在西班牙最大的可循环包装电商平台Bolsalea网站上，满足各种场景需求的可循环包装产品一应俱全。这家成立于2009年的企业可向客户提供设计、制造可循环包装产品的定制化服务，目前客户已遍布西班牙各地。

可循环包装正成为绿色投资行业的一个新风口。西班牙国家统计局的数据显示，2020年西班牙网购民众比例从2019年的58%上升至63%。同时，人们的环保意识也在不断增强。据西班牙生产商和分销商协会的一项调查，至少30%的西班牙消费者愿意为网购产品时使用可循环包装支付更高费用。

西班牙一家专注绿色投资领域的基金管理公司表示，目前包装行业的一大趋势是使用可回收纸板、生物可降解材料和玻璃等易回收或易处理材质，尤其是一些大型企业在加快产品包装可循环利用的路上走得更快。一家知名服装企业推出绿色包装项目，自2019年开始逐步停止使用一次性塑料购物袋，并要求对快递纸盒包装进行重复利用，最多可重复使用6次，如因损坏等因素无法再利用也会对其进行回收。

一些企业还采取奖励措施推广使用可循环包装。例如，西班牙邮政与世界自然基金会等机构合作，推出“森林保护计划”。消费者每购买一个可循环利用的快递纸箱或信封，就将捐赠5欧分用于植树造林、防止森林火灾和保护生物多样性等。目前，通过该计划已栽种超过10万棵树，实现植树造林面积达270公顷。

西班牙政府去年11月宣布，将投入4200万欧元在包装业企业较为密集的拉里奥哈自治区建造国家包装技术中心，致力于对包装材料绿色化进行研究创新，涵盖设计、生产和回收利用等各个环节，该中心预计于明年建成。

（本报柏林、首尔、马德里电）

《 人民日报 》（ 2022年07月22日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)