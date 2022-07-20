新华社联合国7月19日电 中国常驻联合国代表张军19日在安理会儿童与武装冲突问题公开辩论会上发言表示，国际社会保护儿童不应留有空白，必须对严重侵害儿童的肇事者予以追责严惩。

张军说，在冲突中保护儿童的最好办法就是结束冲突。安理会要为停火止战尽力，为政治解决奔走，让深陷冲突的儿童早日看到和平曙光。同时，要为暴力划定边界，对儿童施以保护，决不允许暴力冲突践踏儿童的基本权利。要制止针对儿童的严重侵害。国际社会对儿童的保护不应留有空白，尚未批准《儿童权利公约》的国家应当立即采取行动。严重侵害儿童的肇事者应当受到追责。近日有媒体报道，外国特种部队2010年至2011年在阿富汗滥杀平民，甚至开展“杀人比赛”，受害者中不乏儿童，这一暴行令人震惊，肇事者应当也必须受到严惩。

张军指出，要给予所有儿童无差别保护。令人关切的是，在有的国家的边境难民拘留中心里，成千上万的难民儿童被迫承受着猖獗的疾病、不净的食物以及与父母的强制分离。另一些难民儿童遭到驱逐遣返，不得不在暴力、贫困和流离失所中挣扎求生。伊拉克、叙利亚境内同极端组织“伊斯兰国”有关联的儿童都是受害者，中方赞同联合国秘书长的呼吁，应该给予这些儿童自愿遣返的权利。

张军说，要为儿童提供全面发展机会。在全球粮食、能源、金融危机之下，冲突中的儿童比以往任何时候都更加需要帮助，削减发展援助无异于削弱对儿童的保护。个别国家在困难时刻冻结并挪用阿富汗的海外资产，是在剥夺儿童活下去的希望。肆意施加单边强制措施，让儿童和其他最脆弱群体付出最沉重代价，这些做法必须得到纠正。

张军说，联合国秘书长年度报告及其列名、除名机制，对了解冲突国家儿童保护状况具有指标性意义，应建立明确、统一、可衡量的列名标准。安理会下设工作组对议程上不同国别局势，应当采取同样的审议频率，同样的国别结论发布周期，避免基于政治立场的选择性关注。

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