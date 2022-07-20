7月19日，我军卫生列车抵达老挝北部边境城镇磨丁。新华社发（凯乔 摄）

新华社万象7月19日电（周娜 林九龙）我军赴老挝参加“和平列车-2022”活动的卫生列车19日上午从磨憨站驶出，通过“一隧连两国”的友谊隧道后抵达老挝。这是中老铁路开通以来，首次组织卫生列车跨境投送。

列车机动过程中，我军官兵开展了伤员现场急救、疫情紧急处置与突发情况应对等课目演练。针对跨国铁路投送协调环节多、组织实施难度大等情况，中央军委后勤保障部运输投送局、联勤保障部队和国铁集团等单位有关部门多次与老挝人民军、老中铁路有限公司共同研究运输和保障事项，制定组织实施方案。

7月19日，我军卫生列车抵达老挝北部边境城镇磨丁。新华社发（凯乔 摄）

为深化延续中老两军“和平列车”系列活动，两军将于本月下旬在老挝共同开展“和平列车-2022”人道主义医学救援联合演习暨医疗服务活动。我军派出一支149人医疗队、出动卫生列车1列以及车载医疗仪器设备参演。其间，两军将组织卫勤联合训练演习和医疗服务活动。

7月19日，我军卫生列车抵达老挝北部边境城镇磨丁（航拍照片）。新华社发（凯乔 摄）

中老铁路北起中国昆明，南至老挝万象，是第一条采用中国标准、中老合作建设运营并与中国铁路网直接连通的境外铁路，全长1035公里，去年12月3日全线开通运营。

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