新华社堪培拉7月19日电（记者岳东兴）澳大利亚政府19日发布的《2021环境状况报告》说，因气候变化、栖息地丧失、物种入侵、污染和资源开采等方面带来的压力，澳环境状况总体来看“糟糕且正在恶化”。

澳大利亚每五年发布一次环境状况报告。最新报告说，过去5年时间里，澳生态系统发生许多“突然改变”，生态系统和许多物种受到越来越大的威胁。

报告列出一系列存在的问题，包括澳自1990年以来已有超过610万公顷的原始森林被砍伐并转化为其他土地用途；澳目前的外来陆生植物物种超过本土植物；自2016年以来，澳受威胁物种数量增加了8%，预计未来几年还会增加；自欧洲殖民以来，全澳47%至78%的盐沼和红树林已经消失；澳灭绝的哺乳动物物种比任何其他大陆都多；2018年的热浪导致昆士兰州的狐蝠大规模死亡等。

报告指出，在保护生态环境方面，澳总体投资不足，缺乏协调，保护生物多样性的战略和投资与面临的挑战不匹配。

报告建议，澳各部门应立即行动起来，通过创新管理和合作来扭转局面，要加大投入，还需更好地监测环境和收集数据，并且在制定解决方案时应与原住民和当地社区协调合作。

澳环境部长塔尼娅·普利伯塞克19日发表相关讲话时表示，如果澳继续目前的轨迹，可能子孙后代就看不到许多珍贵的地方、风景、动物和植物了。接下来，澳政府将制定关于保护陆地和海洋环境的国家目标。

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