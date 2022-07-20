新华社莫斯科7月19日电（记者赵冰）据塔斯社报道，俄罗斯外交部副部长韦尔希宁19日接受媒体采访时，敦促西方国家停止将粮食问题政治化并以此为由指责俄罗斯。

韦尔希宁表示，西方国家应停止将俄罗斯和乌克兰的粮食出口问题政治化，而要为粮食供应创造机会。他说，美国、欧盟等对俄施加的制裁虽不直接针对粮食出口，但间接阻碍了俄面向国际市场的农产品供应。

韦尔希宁说，俄方始终认为，从乌克兰港口通过海路外运乌克兰粮食是可能的，但相关问题的解决不取决于俄罗斯，而取决于乌克兰。他同时强调，通过运粮船向乌克兰输送武器是不可接受的。

韦尔希宁还表示，除俄罗斯、土耳其和乌克兰外，其他国家无须参与经黑海出口乌克兰粮食一事。上述三国已与联合国方面进行沟通，并将继续协调，建设性地处理相关问题。

本月13日，俄罗斯、乌克兰、土耳其和联合国代表在土耳其伊斯坦布尔就乌克兰从黑海港口外运农产品问题举行四方会谈，同意成立协调中心，确保粮食运输安全。乌总统泽连斯基表示，据乌方代表团汇报，四方会谈取得一些进展。俄新社14日援引消息人士的话报道，下一轮会谈或将于本月20日至21日举行。

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