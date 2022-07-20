新华社布鲁塞尔7月19日电（记者任珂）在推迟了近两年后，欧盟19日正式与阿尔巴尼亚和北马其顿开启入盟谈判。

7月19日，在比利时布鲁塞尔，北马其顿总理科瓦切夫斯基在记者会上讲话。新华社记者 郑焕松 摄

当天，欧盟与阿尔巴尼亚和北马其顿在布鲁塞尔召开政府间会议。欧盟委员会主席冯德莱恩、欧盟轮值主席国捷克总理菲亚拉、阿尔巴尼亚总理拉马和北马其顿总理科瓦切夫斯基在会前举行了联合记者会。

7月19日，在比利时布鲁塞尔，北马其顿总理科瓦切夫斯基（左）和阿尔巴尼亚总理拉马出席联合记者会。新华社记者 郑焕松 摄

冯德莱恩在记者会上说，阿尔巴尼亚和北马其顿实施了许多改革措施，不只是为了加入欧盟，也是为了本国的福祉。接下来的步骤包括，审查两国法律与欧盟法律的一致性情况，在加入欧盟民事保护机制方面与阿尔巴尼亚加强合作，在北马其顿部署欧洲边境管理局，并发展两国与欧盟间的经济联系。

7月19日，在比利时布鲁塞尔，（从左至右）欧盟轮值主席国捷克总理菲亚拉、北马其顿总理科瓦切夫斯基、阿尔巴尼亚总理拉马和欧盟委员会主席冯德莱恩在联合记者会后交谈。新华社记者 郑焕松 摄

科瓦切夫斯基说，经过17年的等待，入盟谈判终于开始，过程虽然缓慢，但我们正在加入欧盟大家庭。拉马则表示，谈判可能需要一段时间。

北马其顿和阿尔巴尼亚分别于2005年和2014年成为欧盟候选国，欧盟将两国入盟事宜捆绑在一起。欧盟与北马和阿尔巴尼亚有关入盟的政府间会议原定2020年年底举行，但因欧盟成员国保加利亚与北马在民族认同等问题上存有争端而被推迟。今年6月，保加利亚决定取消其对北马同欧盟举行入盟谈判的否决。北马其顿议会本月16日投票批准了旨在解决北马同保加利亚争端的提案，为开启与欧盟的入盟谈判扫清了道路。

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