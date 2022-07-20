本报记者 谢亚宏

意大利政府近日宣布，该国北部受到严重干旱影响的5个大区进入紧急状态，直至年底。意大利中央政府将向受影响的地区拨款3650万欧元，用于确保当地公共安全、弥补旱情损失、帮助当地居民维持正常生活等。

今年入夏以来，热浪持续侵袭欧洲大陆，南欧地区更是遭遇几十年不遇的干旱，人口稠密的意大利北部地区情况尤为严重。意大利国家科研委员会的数据显示，今年以来，该国降雨量仅为过去30年同期平均值的一半。意大利最长河流波河流域连续100多天未降雨，水位降至70年来最低值，目前流量仅为正常年份的30%。

意北部的莫尔塔拉是重要的水稻产区，在旱情中受损严重。农场主路易吉·费拉里斯表示，自己有120公顷农田，其中90公顷种植水稻。目前他已放弃其他作物灌溉，全力保障水稻用水。费拉里斯说：“距离9月初的收获还有一段时间，如果一直不下雨，情况会很糟糕。”意大利农民协会预计，旱灾威胁到该国30%以上的农田和波河河谷一半的牧场，对农业造成的损失预计超过30亿欧元。

位于意大利北部山区的水电站，通常情况下能供应全国电力的近1/5，此轮持续高温干旱造成水电站发电量大幅下降。目前，意全国已有200多个城镇宣布限制用水措施，多个城镇关闭了观赏用喷泉，部分地区开始配给饮用水。

据统计，今年6月意全国平均气温比正常年份高出1.6摄氏度，是有气象记录以来同期气温第二高的月份。意大利卫生部7月18日发布公告，18日至19日，佛罗伦萨、博尔扎诺、佩鲁贾等5个城市拉响红色高温预警，20日红色高温预警城市将增加到9个。持续高温干旱还造成超过9000公顷土地遭遇野火，是历史平均水平的两倍多。意大利全国灌溉用水和土地管理与保护联合会近日发布报告显示，旱情正在向中部地区蔓延，流经首都罗马的台伯河、流经佛罗伦萨的阿尔诺河水位均已下降超过50%，部分河床开始裸露。

面对持续严重的旱情，意大利政府努力采取多种措施应对。除拨款外，政府近期计划通过“干旱法令”，任命特别专员负责中央与地方的沟通工作。政府设立的“国家团结基金”也将进行再融资，以补偿在旱灾中受损的农民。意大利农民协会与多方共同发起“池塘计划”，计划在2030年前在全国建设1万个中小型水库，总储量将达10亿立方米，可灌溉农田43.5万公顷。过去5年，政府已投入12.4亿欧元用于兴建或改造全国169个灌溉系统。

意大利农业部长斯特凡诺·帕图亚内利日前表示，如果干旱情况加剧，紧急状态将扩大至中部地区，政府计划在月底前继续出台紧急措施，并进一步加强对水资源的管理利用。

（本报罗马7月19日电）

《 人民日报 》（ 2022年07月20日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)