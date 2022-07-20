人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

意大利出台多种举措应对旱情

本报记者  谢亚宏
2022年07月20日05:31 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　意大利政府近日宣布，该国北部受到严重干旱影响的5个大区进入紧急状态，直至年底。意大利中央政府将向受影响的地区拨款3650万欧元，用于确保当地公共安全、弥补旱情损失、帮助当地居民维持正常生活等。

　　今年入夏以来，热浪持续侵袭欧洲大陆，南欧地区更是遭遇几十年不遇的干旱，人口稠密的意大利北部地区情况尤为严重。意大利国家科研委员会的数据显示，今年以来，该国降雨量仅为过去30年同期平均值的一半。意大利最长河流波河流域连续100多天未降雨，水位降至70年来最低值，目前流量仅为正常年份的30%。

　　意北部的莫尔塔拉是重要的水稻产区，在旱情中受损严重。农场主路易吉·费拉里斯表示，自己有120公顷农田，其中90公顷种植水稻。目前他已放弃其他作物灌溉，全力保障水稻用水。费拉里斯说：“距离9月初的收获还有一段时间，如果一直不下雨，情况会很糟糕。”意大利农民协会预计，旱灾威胁到该国30%以上的农田和波河河谷一半的牧场，对农业造成的损失预计超过30亿欧元。

　　位于意大利北部山区的水电站，通常情况下能供应全国电力的近1/5，此轮持续高温干旱造成水电站发电量大幅下降。目前，意全国已有200多个城镇宣布限制用水措施，多个城镇关闭了观赏用喷泉，部分地区开始配给饮用水。

　　据统计，今年6月意全国平均气温比正常年份高出1.6摄氏度，是有气象记录以来同期气温第二高的月份。意大利卫生部7月18日发布公告，18日至19日，佛罗伦萨、博尔扎诺、佩鲁贾等5个城市拉响红色高温预警，20日红色高温预警城市将增加到9个。持续高温干旱还造成超过9000公顷土地遭遇野火，是历史平均水平的两倍多。意大利全国灌溉用水和土地管理与保护联合会近日发布报告显示，旱情正在向中部地区蔓延，流经首都罗马的台伯河、流经佛罗伦萨的阿尔诺河水位均已下降超过50%，部分河床开始裸露。

　　面对持续严重的旱情，意大利政府努力采取多种措施应对。除拨款外，政府近期计划通过“干旱法令”，任命特别专员负责中央与地方的沟通工作。政府设立的“国家团结基金”也将进行再融资，以补偿在旱灾中受损的农民。意大利农民协会与多方共同发起“池塘计划”，计划在2030年前在全国建设1万个中小型水库，总储量将达10亿立方米，可灌溉农田43.5万公顷。过去5年，政府已投入12.4亿欧元用于兴建或改造全国169个灌溉系统。

　　意大利农业部长斯特凡诺·帕图亚内利日前表示，如果干旱情况加剧，紧急状态将扩大至中部地区，政府计划在月底前继续出台紧急措施，并进一步加强对水资源的管理利用。

　　（本报罗马7月19日电） 


　　《 人民日报 》（ 2022年07月20日 15 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部