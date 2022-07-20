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第三十届欧洲自行车展在德国法兰克福举办

推动绿色出行  畅通城市物流

本报记者  花  放
2022年07月20日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　7月15日，在第三十届欧洲自行车展上，观众在一家中国企业展台体验智能骑行系统，骑行的多项数据可实时显示在大屏幕上。
　　本报记者 花 放摄

　　使用竹子制造的货运自行车，可以在9秒内加速到时速45公里的躺式电动自行车，能够适应各种地形的电动山地自行车……7月13日至17日，在德国法兰克福举办的第三十届欧洲自行车展上，琳琅满目的各类自行车吸引了众多爱好者的目光。

　　欧洲自行车展每年举办一次，展出各种类型的自行车、滑板车、自行车零配件及头盔、手套等各种骑行配套用品，是全球规模最大的自行车展之一，也被视为自行车行业潮流的风向标。此次展会共有来自100多个国家和地区的1500余家企业参展，5天展期内吸引了约6.1万人次观展。“从骑行到移动”是今年车展的主题，电动自行车和货运自行车则是两大重点。欧洲自行车展主办方负责人斯特凡·赖辛格表示，自行车骑行不仅可以强健体魄，而且日益成为重要的绿色出行方式。

　　展会上，100余家中国自行车企业带来的新品备受关注。在8号展馆，八方电气展出的自行车物联网智能控制系统吸引了不少观众。通过手机应用程序就可以实现电动自行车解锁和换挡，还可进行导航和定位；在雅迪展台，一款专门为城市共享自行车市场设计的黑白色电动自行车格外亮眼，最大续航里程达120公里；维科新能源展示的“双电系统”锂电池产品可以使不同容量、不同电压平台的电池兼容运行，实现无需硬件并联器即可同时充电、同时放电，保证了续航里程和骑行速度。

　　德国自行车工业协会的数据显示，去年德国共销售约200万辆电动自行车，约占自行车总销量的43％，而在2016年，这一比例仅为15％。该协会预计，到2024年，电动自行车销量占比将达到50%。近年来，电动自行车越来越受到年轻人的欢迎。德国联邦数字化和交通部部长佛尔克·维辛在车展上表示，德国政府将进一步保障自行车出行的畅通和安全，让自行车成为现代交通的重要组成部分。

　　此外，货运自行车在德国的销量不断攀升，仅在2021年就增长60％以上。为鼓励货运自行车发展，德国政府去年通过了《国家自行车交通计划3.0》，明确在城市运输和经济领域增加货运自行车的使用。国际物流企业德普达相关负责人盖尔德·赛贝尔表示：“货运自行车衔接了物流环节的最后一公里，减少碳排放，其市场前景十分广阔。”

　　（本报德国法兰克福7月19日电）  


　　《 人民日报 》（ 2022年07月20日 15 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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