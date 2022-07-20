新华社德黑兰7月19日电 （记者高文成）伊朗外长阿卜杜拉希扬18日说，为就重返伊朗核问题全面协议达成共识，美国应停止对伊制裁和施压，这一手段“无效也无益”。

据伊朗外交部网站19日消息，阿卜杜拉希扬18日同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利通电话时还表示，伊朗“有意愿达成一项良好、有力和稳定的协议”，美国应以实事求是的态度寻找解决方案以达成协议。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。今年3月11日，博雷利宣布，谈判因“外部因素”暂停。6月28日至29日，在欧盟协调下，伊朗和美国在卡塔尔首都多哈举行间接谈判，未取得明显进展。

《 人民日报 》（ 2022年07月20日 15 版）

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