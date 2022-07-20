本报记者 毕梦瀛

据巴拿马《星报》日前报道，2021年，巴拿马总发电量的约81%来自可再生能源，而2013年该比重还不到5%。美洲开发银行的数据显示，过去4年巴拿马可再生能源发电量年均占比为69%，高于拉美地区平均水平。

近年来，巴拿马政府积极发展可再生能源，促进能源结构多元化。数据显示，截至2022年4月，巴电力供应能源比重分别为水电45%、热能26%、太阳能11%、天然气10%、风能7%、生物质能1%。2021年，巴政府启动新的电力部门综合发展计划，大力发展水能、风能、太阳能及天然气等清洁能源，并计划于2023年底前实现清洁能源对热电厂的替代。

今年3月，在科隆港附近的特尔弗斯岛上，一个新的天然气发电厂破土动工。项目投资10亿美元，预计于2024年初投入运营，发电能力达670兆瓦。巴拿马总统科尔蒂索在开工仪式上表示，项目对巴拿马能源发展和结构优化具有战略意义，将创造3000多个直接就业机会和大量间接就业机会。

除水电资源外，巴拿马还拥有丰富的光照资源，年有效利用数约1600小时。近年来，巴政府加大光伏领域投入，光伏用户数量快速增长。2019年6月至2022年3月，全国屋顶光伏用户增长近2倍，装机容量增加七成。位于奇里基省的伊卡科斯光伏电站于2019年2月投入使用，发电能力达88.75兆瓦，可满足4.9万个家庭的需要。巴拿马国家能源秘书里维拉表示，光伏技术的推广，有助于巴拿马实现能源独立和能源安全。相关政府部门将联合实施激励政策，进一步简化太阳能发电设备安装申请手续、推进有关项目融资和技术研发。

“可再生能源是能源行业发展的未来。”巴拿马国际能源集团商业市场总监埃尔南德斯介绍说，2018年至2021年间该集团使用清洁能源发电近3.5亿千瓦时，相当于12.1万户家庭一年的用电量；同时，二氧化碳排放减少16.9万吨，相当于约6万辆汽车的排放总量。

分析指出，以往巴拿马的化石燃料主要依赖进口，受国际市场价格波动影响大，居民用电和商业用电成本相对较高。实施新的电力部门综合发展计划，不仅有利于实现2050年碳中和目标，也将逐步降低居民和企业电费实际支出。

《 人民日报 》（ 2022年07月20日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)