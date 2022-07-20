本报记者 闫韫明

内罗毕快速路穿过市区西高地商务区。

李佳伟摄

肯尼亚是中国在非洲的全面战略合作伙伴，是中非共建“一带一路”合作示范国家。在两国元首引领下，中肯关系已成为中非团结合作、共同发展的典范。中肯各领域务实合作不断取得丰硕成果，一个个重大基础设施项目陆续建成，为肯尼亚民众带来实实在在的好处。

内罗毕快速路——

“让出行更加安全、快速、顺畅”

记者乘坐出租车从肯尼亚首都内罗毕乔莫·肯雅塔国际机场出发不久，汽车就驶上一条崭新的公路。

5月14日，全长约27公里的内罗毕快速路启动试运营。这条快速路由中国路桥工程有限责任公司投资开发并建设运营，连接起乔莫·肯雅塔国际机场、蒙内铁路内罗毕终点站、内罗毕环城路和中心城区，是肯尼亚第一条采用公私合营模式修建的高等级公路。肯尼亚交通与基础设施部部长马查里亚表示，快速路极大缓解了长期困扰内罗毕的交通拥堵问题，增加了物流便利性。

司机大卫在内罗毕开出租车近30年。“过去经常堵车，从市中心到机场不到20公里的路程，有时得开两三个小时，如果堵车还可能导致乘客赶不上航班。”大卫说，这条新路修好后，“十几分钟就能从机场抵达市内，真是太方便了！”

出租车在宽阔的道路上平稳行驶。大卫告诉记者，以前，在内罗毕中转的旅客担心堵车，只能在机场待着。有了这条快速路，不少旅客利用转机的几个小时到市中心参观、购物。说话间，大卫往路边一指，“你看，那座商场是新开的。快速路为沿线带来不少生意，我拉的乘客也明显增多，内罗毕整座城市都因它而受益”。

在快速路的终点内罗毕西高地商务区，25岁的肯尼亚小伙穆图阿坐在收费亭里，热情地向司机打着招呼，熟练地收费、打票。

去年11月，穆图阿成为第一批快速路运营培训学员，接受了为期两个月的培训。“快速路项目让我的生活发生了变化。”穆图阿是家中最小的孩子，哥哥姐姐待业在家，一家人的生活重担都落在他肩上。在这里工作，穆图阿不仅学到了新技能，还有了一份不错的收入。他乐观地说：“我相信，只要努力工作，我们家的生活会越来越好。”

像穆图阿这样的年轻人，快速路项目招录了400多名，同时提供其他各类直接就业岗位6000多个。此外，项目在建设过程中，200余家分包商和数百家当地建筑材料供应商受益。哈桑尼是当地一家水泥企业的负责人，他的公司为快速路建设供应了大量水泥。哈桑尼说：“像我们这样的企业非常依赖物流，快速路的建成让出行更加安全、快速、顺畅，还节约了运输成本。这是一个造福肯尼亚人民的项目，我们非常荣幸参与其中。”

蒙巴萨港新油码头——

“在环境保护方面做了很多努力”

长达770米的离岸式泊位在宽阔的海面上展开，一列列输油管道次第排列、整齐有序，岸边集装箱码头桥吊矗立，车辆在五颜六色的集装箱之间穿行。

7月9日，在肯尼亚第二大城市蒙巴萨，崭新的现代化油气装卸码头——蒙巴萨港新油码头迎来第一艘满载柴油、汽油的油轮。11日晚，新油码头顺利完成两种油品的卸货作业，并在卸油过程中完成了各种安全、消防、泄漏检测，实现靠泊系统、登船、监控和监测设施的试运行及设计参数验证，满足了正式投入运营的各项要求。

与新油码头遥遥相对的，是建于1963年的旧油码头。旧油码头是肯尼亚及其周边国家长期以来进出口油品的重要通道。然而，“老功臣”的吞吐能力早已满足不了当地经济发展的需要。

2019年2月，由中国交通建设集团有限公司承建的新油码头项目正式动工。新油码头拥有可双面靠泊的4个泊位，最大可停靠17万吨级油船。

此外，新油码头能同时实现原油、重油、汽油、柴油、航空煤油及液化石油气的进出口转运，大幅提升了蒙巴萨港的石油处理能力，单船卸油时间也由原来的3至4天缩短至少一半。据估算，新油码头投入运营后，每年将为肯尼亚节省超过20亿肯尼亚先令（约合1.1亿元人民币）的石油运输滞期费，有效降低区域油价，并带动当地上下游企业发展，为肯尼亚快速发展注入新动力。

26岁的萨缪尔大学毕业后就进入蒙巴萨港新油码头工作。谈起项目建设，他很自豪：“这座码头采用了国际现代化标准，使用了很多新技术、新设备。建设过程中，中国企业十分重视生态环境保护。”萨缪尔向记者展示了当时施工时的照片和视频：在一片沼泽地中，十几名中肯员工赤着脚、挽着裤腿，浑身是泥，手里拿着即将移栽的红树苗，脸上洋溢着灿烂的笑容。

西蒙是该项目海洋环境监测工作总负责人。他介绍，新油码头项目共计将4.5万株红树苗移植到当地林业局和环保局指定的3个湿地公园。为保护施工水域自然环境，维护地区生物多样性，项目部还响应肯方要求，积极开展海洋水质检测和生物多样性检测，减少生产排放。“新油码头项目在环境保护方面做了很多努力，没有给周围环境造成影响，得到周边民众积极支持。”西蒙说。

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔在当地媒体撰文说，肯中两国经贸合作日益紧密，互利双赢的合作关系为肯尼亚社会经济各领域发展带来了实实在在的利益，极大增进了肯尼亚民生福祉。

加里萨光伏发电站——

“给孩子们的生活带来光明和快乐”

在肯尼亚东北部的加里萨郡，热带稀树草原一片金黄，一眼望不到头的光伏板源源不断地将太阳能转化为电流，汇入肯尼亚电网。

这是肯尼亚及东非地区规模最大的光伏发电项目——加里萨50兆瓦光伏发电站，由肯尼亚能源部筹建，中国江西国际经济技术合作有限公司设计承建。并网发电3年多来，已总计发电约30万千瓦时。

夜色渐浓，哈瓦正在书桌前认真学习，头顶上电灯的光线明亮而温暖。哈瓦是加里萨郡巴拉姆巴拉地区拉亚小学的学生。“以前，家里没有通电时，我必须在太阳下山前把作业写完，否则天黑了就什么都看不见了。”哈瓦有些委屈地说：“有时来不及写完，第二天还得挨老师批评。”

“和城里相比，这里的孩子以前学习和生活的条件都非常简陋。”当地官员伊萨说，如今，煤油灯变电灯，“加里萨电站给孩子们的生活带来光明和快乐”。

加里萨光伏发电站的建成，有效缓解了肯尼亚的用电荒，清洁能源正助力当地经济可持续发展。据计算，该电站利用太阳能发电，每年可帮助肯尼亚节约标准煤约2.447万吨，减少二氧化碳排放约6.4万吨。年均发电量超过7600万千瓦时，能满足7万户家庭、约38万人口的用电需求。如今，夜幕下的巴拉姆巴拉灯火通明，村庄生机勃勃。“晚上，我可以有更多时间看书学习啦！”哈瓦非常开心。

“肯尼亚将继续发展太阳能、风能等绿色能源，缩小不同地区之间发展差距。”肯尼亚总统肯雅塔表示，中国不仅是肯尼亚的真诚朋友，更是紧密合作的发展伙伴。

《 人民日报 》（ 2022年07月20日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)