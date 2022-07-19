新华社北京7月19日电（记者朱超）针对有报道称美国太空军近日正式启动国家太空情报中心，外交部发言人赵立坚19日表示，美方应采取负责任的外空行为，停止推进外空军事化武器化进程，切实承担起维护外空和平与安全的应有责任。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，美国太空军近日正式启动国家太空情报中心，有评论认为，该机构的成立体现了美国在太空领域扩张和获胜的战略野心，将加剧全球军备竞赛向外太空扩展的态势，威胁人类整体安全。你对此有何评论？

赵立坚说，外空是全球公域，与人类安全福祉息息相关，防止外空军备竞赛，是确保外空和平、安宁、可持续利用的重要前提。

赵立坚说，美方是外空武器化和战场化的主要推手。长期以来，美国奉行“主导外空”战略，公然将外空界定为“作战疆域”，并为此大力研发部署定向能、“反卫星通信系统”等多种进攻性外空武器，频繁举行军事演习，全面推进外空军力建设和作战准备。“美国将自己情报窃密、抵近侦察那一套复制到太空领域，必将给全球战略稳定带来严重消极影响，对外空和平与安全构成严峻威胁。”

“美方应采取负责任的外空行为，停止推进外空军事化武器化进程，切实承担起维护外空和平与安全的应有责任。”赵立坚说。

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