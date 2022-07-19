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中方已就美方出台新一轮售台武器计划提出严正交涉

2022年07月19日20:50 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月19日电（记者朱超）外交部发言人赵立坚19日表示，中方坚决反对美出台新一轮售台武器计划，已就此向美方提出严正交涉，敦促美方立即停止售台武器和美台军事联系。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，美国国务院发言人普赖斯应询称，根据“与台湾关系法”，美方有义务向台湾提供必要的国防用品和服务，使台湾保持足够自卫能力，这完全符合美方一个中国政策。中方对此有何评论？

　　“昨天我们已就美出台新一轮售台武器计划阐明中方严正立场。我要重申，中方对此坚决反对，予以强烈谴责，我们已就此向美方提出严正交涉。”赵立坚说。

　　赵立坚表示，所谓“与台湾关系法”是美国单方面炮制的国内法，严重违反公认的国际法和国际关系基本准则，与一个中国原则和中美三个联合公报规定背道而驰，中方从未承认、一贯反对。美方根本没有资格拿着这样一部国内法招摇过市，干涉中国内政、向台湾出售武器。

　　赵立坚表示，不论是一个中国原则还是一个中国政策，其核心都是一个中国。承认台湾是中国的一部分，是美方在中美三个联合公报中作出的郑重承诺。美执意售台武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，助长“台独”分裂势力嚣张气焰，推高台海紧张局势。美方应该立即停止售台武器和美台军事联系，停止制造台海局势紧张因素，将美政府不支持“台独”表态落到实处。

(责编：于洋、杨牧)

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