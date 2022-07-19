新华社洛杉矶7月18日电（记者高山）2028年洛杉矶奥运会和残奥会组委会18日宣布，该届夏季奥运会开幕式将于2028年7月14日举行，赛程将持续至7月30日；残奥会将于2028年8月15日拉开帷幕，8月27日闭幕。

这将是美国第二大城市洛杉矶第三度举办奥运会，同时也是首次举办残奥会。洛杉矶此前曾举办过1932年和1984年奥运会。

洛杉矶奥组委预计，将有1.5万名运动员参加本届奥运会和残奥会。组委会表示，将充分利用洛杉矶地区现有的世界级场馆和体育设施，确保赛事的可持续性和经济可承受性。

洛杉矶奥组委运动员委员会主席、曾斩获五枚奥运奖牌的美国著名游泳运动员珍妮特·埃文斯在组委会的声明中表示，这代表着2028年洛杉矶奥运会和残奥会倒计时的开始，她相信该届赛事将展现独特的魅力，把南加州优秀的体育场馆和文化展现给运动员和体育迷们。

洛杉矶市市长加切蒂也在声明中表示，洛杉矶已经为举办2028年奥运会和残奥会做好了准备，举办奥运会将给洛杉矶带来巨大的机遇，为未来几代人留下永恒的遗产。

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