新华社马德里7月18日电（谢宇智）席卷西班牙全境的热浪已持续数日。据西班牙卡洛斯三世健康研究所18日发布的统计数据，7月10日至16日的一周内，高温天气导致该国510人丧生。

近来，西班牙绝大部分地区连续迎来40摄氏度以上高温。在南部的安达卢西亚自治区等地，白天最高温度甚至达到了45摄氏度。卡洛斯三世健康研究所的统计数据显示，7月10日至16日，高温在西班牙全国引发的死亡人数不断增加，累计达510人；其中仅16日当天，因高温而死亡的人数便达到150人。

与此同时，西班牙各地森林火灾频发。据西班牙媒体统计，本轮热浪持续期间，在埃斯特雷马杜拉、卡斯蒂利亚-莱昂、加利西亚、加泰罗尼亚等自治区，山火过火面积超过数万公顷。其中，在中部的卡斯蒂利亚-莱昂自治区，仍在肆虐的山火上周末夺去了两人的性命，包括一名牧羊人和一名参与救火的消防员；此外，当地已有数千人因大火而被迫撤离家园。

这是今夏西班牙遭遇的第二波热浪。据卡洛斯三世健康研究所的统计，6月11日至17日的一轮高温天气曾导致西班牙全国829人丧生。西班牙国家气象局预告，从7月19日开始，该国大部分地区高温天气将暂时得到缓解，但部分地区气温随后可能还将重回40摄氏度左右。

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