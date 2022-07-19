新华社北京7月19日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国家防御指挥中心负责人米津采夫18日说，乌军继续利用民用设施部署火力，并在扎波罗热等地区纵火焚烧农田。乌克兰总统夫人叶连娜·泽连斯卡娅18日抵达美国访问。

——米津采夫18日说，乌军继续利用学校、居民楼、粮仓等民用设施部署火力，并在扎波罗热、尼古拉耶夫、哈尔科夫、赫尔松等地区纵火焚烧种植粮食作物的农田。

——泽连斯卡娅18日在社交媒体发文说，她应美国总统夫人吉尔·拜登邀请当天抵达美国进行访问。泽连斯卡娅说，她当天会见了美国国务卿布林肯。她还表示将向美国民众讲述乌方诉求。

——据乌克兰总统网站报道，乌总统泽连斯基18日签署法令，任命乌国家安全局第一副局长瓦西里·马柳克临时代行国家安全局局长职责。同一天，泽连斯基在视频讲话中说，对国家安全局工作人员的审查正在进行，他考虑解除28名国家安全局官员职务，原因是工作表现不理想。

——据俄罗斯第一频道18日报道，卢甘斯克武装力量表示已经控制了卢甘斯克地区利西昌斯克市以西30公里处的谢韦尔斯克，希望能在几天内进一步控制距交通枢纽巴赫穆特仅15公里的索列达尔。此外，顿涅茨克武装力量当天表示，已切断从阿夫杰耶夫卡通往康斯坦丁诺夫卡的道路，从而对阿夫杰耶夫卡形成“半包围”。

——据乌克兰国家通讯社18日报道，乌克兰外长库列巴在接受媒体采访时表示，在俄乌冲突问题上，白俄罗斯采取了支持俄罗斯的立场，若白俄罗斯军队越过边境进入乌领土，乌克兰将断绝与白俄罗斯的外交关系。

——乌通社18日援引乌南部作战司令部消息报道，敖德萨州当天遭导弹袭击，俄军3架苏-35战机从黑海上空发射4枚导弹，其中一枚被乌方防空系统击落，两枚击中乌军事设施，还有一枚击中位于德涅斯特河口的大桥。（参与记者：李铭、李东旭、刘恺、陈畅）

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