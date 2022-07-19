中国—老挝合作论坛现场。中国—东盟商务理事会供图

人民网北京7月19日电 （记者李欣怡）7月18日，中国—老挝合作论坛以线下线上形式召开。会议由中国—东盟商务理事会、RCEP产业合作委员会、老挝驻华大使馆、老挝国家工商会联合主办，辽宁省贸促会协办，在沈阳市设主会场，两国多地设了分会场。

中国驻老挝大使姜再冬、老挝驻华大使坎葆·恩塔万、中国—东盟商务理事会执行理事长和RCEP产业合作委员会主席许宁宁、老挝工贸部副部长马诺通·翁赛、老挝国家工商会副会长塔诺松·珀纳曼在会上致辞。

姜再冬在致辞中表示，此次中国—老挝合作论坛在中国举办，进一步推动中老合作务实发展。中老双方高层特别重视推动两国相互合作，共同推进共建“一带一路”达成共识并采取积极行动，中老铁路建设和通车是重要体现之一。

姜再冬指出，当前运营好中老铁路很重要的一点是搞好综合开发，就此两国政府已经达成了共识，这会为企业提供更多的机会。中老双方经贸互补性很强，在资源开发合作、产业合作、电力合作等领域都有较大空间，前景可期。

坎葆·恩塔万在致辞中谈到，此次会议对于增进老挝与中国合作有着重要意义。老中是山水相连的友好邻邦，两国有着传统友谊，自始至终在政治、经济、文化、社会等发展事业上相互给予支持和帮助。老中经济合作气氛活跃、成果丰硕，两国有很多合作项目，如2021年正式通车的老中铁路、老中卫星合作项目、基础设施建设项目等。

坎葆·恩塔万表示，老挝驻华大使馆将一如既往作为促进老中经贸发展的桥梁，将为更多中国企业到老挝考察访问提供便利和支持，将为促进老挝与中国的长期稳定全面战略合作伙伴关系发展和两国命运共同体建设作出积极贡献，共同为实现互利共赢携手合作。

许宁宁在致辞中谈到，目前，中国是老挝第二大贸易伙伴和第一大出口国，是老挝最大投资国。中老经贸关系密切，是两国领导人引领、政府积极行动、企业看好商机的结果，也彰显了双方经贸互补性强和合作活力足。

许宁宁就增进两国经济合作提出了三方面建议：一是着力中老命运共同体建设。结合双方关切，做细做实合作，以合作成效为两国关系发展注入动力和活力。

二是着力开发两国经贸互补性。根据中国实施的“双循环”经济发展举措、老挝当前经济情况和发展需求，借助中老铁路通车、RCEP协定生效实施、澜湄合作发展等带来的新机遇，加紧双方产业行业对接合作。

三是着力调动多方参与合作。充分发挥两国省市、商协会、企业的合作积极性、创造性。地方政府在增进老中友好关系和经贸合作中发挥着积极作用，此次会议就是在在辽宁省设了主会场，彰显辽宁省开放合作的积极行动。

中国—老挝合作论坛现场。中国—东盟商务理事会供图

马诺通·翁赛在致辞中谈到，老挝政府一直实施吸引外国直接投资和促进贸易的政策，如支持建设经济特区、工业园区、物流园区等。在过去五年中，老挝和中国之间的经贸合作逐年发展。中国在老挝的投资对老挝社会经济发展作出了宝贵切实的贡献。老挝政府积极落实与中国共建“一带一路”倡议合作承诺。坚信两国将继续积极合作，共同取得未来的成功。

塔诺松·珀纳曼在致辞中谈到，老挝和中国山水相连，友好关系日益加深。共建“一带一路”及老中铁路通车进一步推动了两国经贸合作。RCEP协定推进两国制造业合作和投资增长，RCEP各国将在区域开放中受益，互联互通的老中铁路通车正当时，希望通过此次会议，中国—东盟商务理事会能够助力更多中国企业投资老挝各个领域，助力老挝经济复苏增长。

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