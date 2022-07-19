西方侵略者对无辜平民的施暴会残忍到什么程度？英国广播公司（BBC）最新披露的驻阿富汗英军暴行进行了展示：可怕的“杀人竞赛”画面下，是辱没良知的杀戮，是满手的鲜血与罪恶，是无耻的掩盖与逃脱。

根据BBC对英国军方报告、往来邮件、现场弹孔照片等证据的调查，前驻阿富汗英国特种空勤团成员多次杀害战俘和手无寸铁的平民，甚至还比赛“谁杀的人更多”，其中一支部队可能在为期6个月的轮驻期间非法杀害了54人。此外，调查还发现相关部队存在涉嫌伪造现场、长官知情不报等情况。

罪行曝光后，英国国防部不仅不道歉、不问责，反而还想方设法打掩护，指责BBC报道“所暗示内容不负责任且不正确”“将前线士兵置于危险之中”。然而，众多弹道学专家在研判现场照片后都认为，那些被子弹击中的人大多接近地面、俯卧或蹲坐在地上，并非“交火”时的正常姿态，现场发生的就是“处决式杀人”。英国《卫报》在社论中指出，目前的证据显示英国士兵在阿富汗犯下了战争罪，但基于2020年国际法庭找到英国士兵在伊拉克犯下战争罪的证据，这“并不令人惊讶”。

事实上，滥杀无辜的不只有英军。2020年12月，澳大利亚国防部公布调查报告，详细介绍澳军人在阿富汗屠杀平民的反人类行径。诸如将两名14岁男孩割喉并扔进河中的残忍细节令人毛骨悚然，遭到国际社会强烈谴责。

至于美国，入侵阿富汗20年来夺去了17.4万阿富汗人的生命，其中包括3万平民。2021年12月，《纽约时报》连续刊登调查记者阿兹马特·汗撰写的长篇报道，披露了美军在战争中杀害大量平民的内幕，指出美军将枪口对准“收割中的农民、街头嬉戏的儿童、逃避交战的家庭、藏身楼房的村民”……据统计，从伊拉克到阿富汗，从叙利亚到也门，20年来，美军发动的9万多次空袭造成至少4.8万平民死亡。

更加恶劣的是，罪行曝光后，这些西方国家百般塞责。英国议会推行“海外行动法案”，包庇在海外犯下严重罪行的英国军人；美国政府制裁多名调查美军在阿富汗战争罪行的国际刑事法院官员；澳大利亚司法部门甚至指控最先揭露澳军暴行的军人大卫·麦克布莱德触犯5项罪名……

人之不存，权将焉附？美英澳等国口口声声说保护“人权”，它们如何解释在海外滥杀无辜的罪行？一颗颗射向平民的子弹，就出自这些天天高呼“人权”的国家枪口，这是何其讽刺！正如美国《欧亚评论》社论所说，英国一次次证明了，即使它的士兵在进行杀戮，它还是可以堂而皇之地拿人权大做文章。

《日内瓦公约》明确规定，在战争中禁止杀害、胁迫、虐待和驱逐和平居民，对于没有实际参加战事的人员，在一切情况下应该予以人道待遇。美英澳都是签约国，却一再违背国际法和人类良知，成为残害无辜的“刽子手”。它们的屡屡暴行是对全人类的犯罪，应该受到正义的审判。国际社会必须追究到底，还那些无辜逝去的生命一个公道。

正义或许会迟到，但永远不会缺席！

（国际锐评评论员）

(责编：徐婵、岳弘彬)