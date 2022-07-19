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专访：中国经济中长期向好大势并未改变——访泰国央行行长社他布

2022年07月19日14:02 | 来源：新华网
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　　新华社曼谷7月19日电 专访：中国经济中长期向好大势并未改变——访泰国央行行长社他布

　　新华社记者王亚光　王媛媛　郭鑫惠

　　泰国央行行长社他布·素提瓦纳吕布日前接受新华社记者专访时表示，受新冠疫情反复等因素影响，中国经济增长短期承受压力，但中国有足够的政策空间应对下行压力，也有足够的增长空间支撑经济中长期发展。

　　“目前中国经济增速放缓主要是短期因素导致，随着疫情扰动缓解，中国仍有足够的经济增长空间。”他说。

　　中国国家统计局日前发布的数据显示，初步核算，上半年国内生产总值（GDP）562642亿元，按不变价格计算，同比增长2.5%。其中，二季度国内生产总值292464亿元，同比增长0.4%。

　　社他布表示，中国经济的稳定增长对泰国和整个区域的经济发展至关重要。“在我们看来，中国经济当前出现的增速放缓只是短期现象，中国有足够的政策空间来应对经济下行压力，中国经济的中长期增长前景依然积极乐观。”

　　展望未来，他认为尽管和许多经济体一样，中国经济也面临结构性挑战，但中国在科技创新等领域的投入推动了生产力水平大幅提高，可以缓解相关挑战带来的压力。

　　社他布曾在世界银行工作。他说，数字经济和可持续发展模式将为世界经济增长提供新机遇，而中国在这两大领域都具备发展优势。鉴于中国在区域生产网络中的重要地位，这些优势将在惠及中国中长期发展的同时，推动整个区域的可持续发展。

　　他认为，亚太经济体当前面临很多风险和不确定因素，而应对挑战的关键在于保持开放，促进区域经济一体化，保持贸易和投资畅通，加强经济体之间的联系。区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）以及中国提出的共建“一带一路”倡议、全球发展倡议都是促进经济体之间增强联系融合的有力实践。

(责编：贾文婷、高歌)

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