人民网华盛顿7月19日电 （记者李志伟）2022俄勒冈世界田径锦标赛于7月15日至24日在美国俄勒冈州尤金市举行，中国田径队共派出23名男子运动员、30名女子运动员参与23个项目的角逐。近日，中国驻美大使秦刚向田径队发表视频问候，并在社交媒体上发文为中国田径队加油助威。

秦刚在视频中表示，中国国家田径队是新冠疫情暴发以来规模最大的访美体育团组，对恢复和加强中美体育交流合作、增进两国人民友谊有着重要意义，不仅会对世锦赛的成功举办作出重要贡献，而且为当前形势下的中美关系增添积极因素。我们期待国家田径队在本届世锦赛上，继续勇于拼搏、敢于争先，用更多赛场佳绩和更奋发的体育精神激励国人，同时希望国家田径队充分利用参赛机会，与包括美运动员在内的各国运动员进行友好互动，赛出水平、赛出友谊。

秦刚在社交媒体上发文说，中国田径队赴美参加俄勒冈世锦赛，反映出中美两国正在持续努力恢复体育交流，并希望通过体育加强两国人民之间的关系。希望大家努力拼搏、确保防疫安全，将体育精神放在第一位。

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