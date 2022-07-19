七月的海南，草木葱茏，绿意盎然。

在海南上下深入学习贯彻习近平总书记考察海南重要讲话精神的热潮中，在欧美同学会各级各类组织认真学习习近平总书记给南京大学留学归国青年学者回信的氛围中，带着全球656万留学人员的澎湃热情，欧美同学会第九届年会暨海归创新创业海南自贸港峰会在三亚召开。

海潮奔涌 金声玉振

三个月前，习近平总书记在海南考察时强调，加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港，让海南成为新时代中国改革开放的示范，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

党有号召，我有行动。第一时间响应，第一时间集结，第一时间行动——作为党领导下的人民团体，党的十八大以来，欧美同学会以高度的政治敏感和时代担当，围绕中心、服务大局，第一时间奏响全国性留学人员组织的时代强音。从菖蒲河畔百年欧美同学会会所所在地北京市东城区南河沿大街111号，把党的声音、领袖的嘱托润泽海南，辐射全国。

“在海南三亚举办第九届年会是欧美同学会贯彻落实习近平总书记关于海南自贸港建设重要指示精神和党中央决策部署，发挥留学人才智力优势，支持海南自贸港建设、助力海南高质量发展的具体举措。”全国人大常委会副委员长、欧美同学会会长丁仲礼指出。

党和国家的号召是广大留学人员前进的方向，投身创新创业创造是广大留学人员报效祖国、实现自身价值的重要途径。中央统战部副部长、国务院侨务办公室主任陈旭希望广大留学人员赓续光荣传统，胸怀全局、坚定理想，始终与党中央保持高度一致，做爱党爱国的践行者；发挥人才优势，以“国之大者”作为干事创业的方向和目标，立足本职岗位爱国奋斗，做民族复兴的奋斗者；讲好中国故事，发挥行走的“中国名片”作用，向世界展现可信、可爱、可敬的中国形象，做中外交流的推动者。

加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港，让海南成为新时代中国改革开放的示范。经略一岛，关乎全国，释放的众多积极信号将为世界带来利好。海南省委书记沈晓明表示，当前，海南自由贸易港建设热火朝天，这里有学成报国、创新创业的理想舞台，有生态宜居、开放包容的生活环境，有求贤若渴、筑巢引凤的务实举措，为广大人才干事创业提供了良好的平台，是留学归国人才的最佳用武之地。留学归国人才具有国际视野、专业知识和报国情怀，是海南最需要的宝贵资源。希望借此机会相互认识、增进了解，并真诚邀请广大留学归国人才参与海南自由贸易港建设。

“海归携手自贸港 共享海南新未来”，围绕国家战略，紧抓海南发展机遇，紧扣留学使命担当，激发留学人才创新创业热情，年会为推动海南自贸港高质量发展注入了新动能。

年会是欧美同学会一以贯之的年度品牌盛事，在疫情防控常态化的背景下，欧美同学会本着稳中求进的工作总基调，把有效防控与有为作为相结合，厚积薄发，精益求精，深耕厚植“百年老店”的品牌效能。年会地点的地标意义催生出欧美同学会与地方政府彼此成就、互相赋能的恢弘愿景。“团结引领广大留学人员携手同心、行而不辍，力争跑出新时代海归的好成绩”正是本届年会的题中应有之义。

“希望广大留学人员深刻认识百年未有之大变局中的中国机遇、人才机遇及其留学人员机遇，增强强国有我、只争朝夕、主动作为意识，在感知海南、建设海南、贡献海南中发挥独特优势和作用。”欧美同学会党组书记、秘书长王丕君表示。

海纳百川 巨浪增长

海纳百川，有容乃大。欧美同学会第九届年会暨海归创新创业海南自贸港峰会开幕式现场集中签约，13个高质量项“扎堆”落户。据悉，签约意向金额创历史最高。

——三亚市人民政府与京东集团签署深化合作框架协议；

——三亚市人民政府与国家开发银行海南省分行签署开发性金融合作备忘录；

——三亚市人民政府与深圳华大基因科技有限公司签署战略合作协议；

——三亚市投资促进局与北京朗途天下信息科技有限公司签署战略合作协议；

——三亚市投资促进局与欧盟青年商务委员会签署战略合作协议；

——三亚中央商务区管理局与ETS测评技术（北京）有限公司签署战略合作协议；

——三亚中央商务区管理局与阳光媒体集团签署战略合作协议；

——海南自由贸易港金融发展中心与深石控股管理（深圳）有限公司签署关于海南省绿色产业升级投资基金之战略合作备忘录；

——海南未来产业园与伊顿（中国）投资有限公司签署投资海南自贸港、合作共建海南未来产业园零碳智慧社区协议；

——三亚崖州湾科技城管理局与辽宁弘侨生物科技有限公司签署战略合作协议；

——海口江东新区管理局与天津韵文商贸有限公司签署合作协议；

——海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区与永远幸（海南）国际医院有限公司签署入园投资协议；

——聊城高新生物技术有限公司与万全医药控股万特制药（海南）有限公司签署合作意向书。

海归创新创业海南自贸港峰会期间，海南省人大常委会副主任、海南欧美同学会会长康耀红宣读了《海南留学归国人员致海内外广大留学人员的倡议书》。

——家国情怀、个人理想、家庭幸福，完美有机融合，追梦之路将共同汇聚成为海南自贸港建设的奋斗之路；

——各种国内独有的产业政策密集出台，海南自贸港必将是我们创新创业创造的最佳平台；

——让世界更加了解中国、了解海南自贸港，为关心支持海南和有志投身海南自贸港建设的人们牵线搭桥，成为海南自贸港与世界沟通的桥梁纽带。

除项目签约外，欧美同学会还与海南省人民政府签订战略合作框架协议，双方将在吸引留学人才来琼发展、推动留学人员在琼创新创业、促进留学人员为琼建言献策、推动海南国际教育发展、助力“一带一路”高质量发展等方面展开合作；与海南大学签订合作框架协议，双方将在智库建设、引才引智以及国际国内学术科研交流等方面展开合作。

海内知己 五湖四海

海内存知己，天涯若比邻。来自五湖四海的欧美同学会各级各类组织代表汇聚海南，充分展示了全国性留学人员组织的吸引力、凝聚力和影响力。广大留学人员代表人士在年会峰会及论坛积极发声。

中国工程院院士、发展中国家科学院院士王红阳说，透过本届年会可以看出，海南省政府高度重视吸引留学人才来琼创新创业，未来，随着政策和资源环境的持续优化、国际平台的不断扩建，相信更多高层次国际人才的到来一定能为海南自贸港的建设做出巨大贡献。

欧美同学会2005委员会理事长、万科集团董事会名誉主席王石表示，海南具有得天独厚的生态环境资源禀赋，拥有丰富的风能、光伏资源。结合自贸港作为国际金融中心的角色定位与制度优势，相信海南将会在碳交易领域中取得更多的金融创新。

欧美同学会商会副会长、阳光媒体集团董事长杨澜说，广大留学人才在新能源、新材料、绿色金融等领域所积累的学术成果和他们的创业愿景，可以跟海南的发展定位很好地结合在一起。对海南而言，重要的不是引进某一个产业、某一个企业、某一类人才，而是要全面打造一个良好的经济社会环境，包括人文艺术环境和人才涵养生态。

上海交通大学“致远”讲习教授、纳微能源研究所所长胡志宇说，海南自贸港是改革开放的试验田、先行先试的示范区，正是广大留学人员施展才华、创新创造的园地。只要大家努力奋斗，一定能开拓出属于自己的无限空间。

建设自贸试验区和中国特色自贸港是国家对海南的战略定位，这里就蕴藏着很多“可为”因素。进一步找准海南在全球资源配置中的定位，加大开放的深度和广度，率先在全岛实行零关税、低成本，利用岛内岛外制度差，在医疗、教育、知识产权转化、南繁育种研究等方面培育竞争优势是值得探索的系统性问题。

欧美同学会研究院经济研究中心主任、留美分会副会长，中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才说，海南自贸港建设将为广大留学人员提供广阔的事业发展空间。可以通过基础设施提升，打造海南整体形象，让外界看到海南的吸引力，为金融机构聚集、总部企业落地、高端产业链形成打下基础。

哈尔滨理工大学教授、俄罗斯工程院外籍院士蔡蔚长期从事新能源汽车电驱系统研究。他指出，中国新能源汽车产业的发展有望从跟跑并跑阶段进入领跑阶段。相关专业的留学人才掌握着世界前沿知识技能，具备先进的管理理念，他们对新能源汽车产业的科学发展、加速中国由汽车大国向汽车强国发展至关重要。

留学人员具有开阔的国际视野，在“双碳”领域更具有相当的科研和技术创新能力，理应成为助力国家实现“双碳”目标的生力军。欧美同学会研究院高级研究员、中国科学院科技战略咨询研究院碳中和战略院研究中心副主任谭显春说。

“海客”纵谈 海创新姿

“海客谈瀛洲，烟涛微茫信难求。”唐代诗人李白诗中的“海客”，可谓是见识最广博和最勇于探索的一群人。绵延千年，“海客”一词秉承了视野开阔、敢于探索的特质。在主旨演讲环节，丘成桐、薛其坤、潘建伟、骆清铭等“海客”，当然也是海归大咖畅所欲言，把科学精神、人文底蕴、“烧脑问题”和海南实际结合起来，表达得妙趣横生。

“2020年6月，海南省在海口市已经开通了量子保密通信城域网络，是国内首个通过三级测试的量子保密网络。”欧美同学会副会长、中国科学院院士、中国科学技术大学常务副校长潘建伟介绍道，目前卫星量子通信地面站的重量已经从13吨降低到了100公斤左右，并大大降低了成本。正在建设的130公里“海文干线”将通过量子卫星，实现与内地量子骨干网互联互通，当前已完成实用化量子卫星地面站部署。

“我们要结合海南深空深海工作，通过量子卫星将海南城域网络接入国家量子通信骨干网，将量子通信向海洋拓展，同时结合海南资源，通过空间时频对比，为新一代秒定义贡献‘海南时间’。”潘建伟说。

“我想跟大家分享一个比较烧脑的题目，当今世界正经历百年未有之大变局，人类社会可能出现的一些终极性颠覆技术是什么?”中国科学院院士、南方科技大学校长薛其坤的问题“技压全场”。

薛其坤希望通过科技创新，真正开发用之不竭的太阳能和大海资源，如研究“人造太阳”等，这样有可能会迎来一场颠覆性的技术革命，即在基本不使用化石能源的前提下，过去3次工业革命造就的所有技术和未来100年所发明的新技术，因为有充足的清洁能源，都能持续地服务于人类社会发展。

功成不必在我，功成必定有我。全球所有地理单元过往的成功经验，海南都可以结合海南本土实际参照。研究那些先发地理单元的经验，研究还有哪些可为因素，并通过实践经验总结、战略和政策设计以及制度安排等来加速海南发展。

“海南省委、省政府非常重视科研工作，我来海南之后，就跟我们交流过，能否结合海南地方特色做一些不一样的事情。” 中国科学院院士、海南大学校长骆清铭说表示，海南有条件打造脑科学研究高地，并将在海南建设非人灵长类的种质资源保护中心。

“海南的猴子非常健康，光泽都不一样，因为这边特别适合非人灵长类。”骆清铭认为，海南特别有条件打造全脑健康神经研究图谱、脑科学研究高地，既有资源优势，也有应用场景优势，有条件在构建国家战略科技力量过程中做出海南贡献。

国际知名数学家、菲尔兹奖首位华人得主、中国科学院外籍院士丘成桐表示，“至少有好几十位西方重要的学者都表示愿意到三亚长期居住、工作，尤其是比较冷的地方的学者，他们都对温暖如春的三亚有很大兴趣。海南应该抓住这个机会，将一流的学者引进，同时聘请一大批博士后，将海南科技文化培养起来。”

一切辉煌成就都是接续奋斗的结果，一切伟大事业都要在继往开来中推进。在喜迎党的二十大胜利召开和欧美同学会即将迎来建会110周年之际，广大留学人员一定会勇抓时代赋予的机遇，发挥创新禀赋投身创新创造，发挥联系广泛优势，讲好中国故事，把自己的梦想融入实现中国梦的壮阔奋斗当中，把自己的名字写在中华民族伟大复兴的光辉史册之上。

(责编：燕勐、高歌)