【环球时报-环球网报道 记者白云怡】美国国务院14号向国会提交了“埃利·维塞尔种族灭绝和暴行预防法”2022年度报告，并出台美历史首份“预测、预防和应对暴行战略”。有关报告涉华内容再次指责中国在新疆犯下所谓“种族灭绝”和“反人类罪”，称新疆地区存在“强迫劳动”。对此，中国外交部发言人汪文斌18日表示，美方所谓报告涉华内容无端抹黑中国新疆人权状况，肆意攻击中国政府的治疆政策，公然践踏国际法和国际关系基本准则，毫无事实依据，延续了美方在涉疆问题上撒谎造谣的一贯伎俩。

他表示，中方已多次强调，所谓涉疆问题根本不是什么人权、民族、宗教问题，而是反暴恐和反分裂问题。中国政府依法在新疆采取的反恐和去极端化措施极大扭转了新疆安全形势。

新疆已经连续5年多没有发生暴恐案件。新疆维吾尔自治区成立60多年来，地区经济总量增长了160倍，维吾尔族人口从220万增长到约1200万，人均预期寿命从30岁提高到74.7岁。新疆各族劳动者根据自身意愿充分享受择业自由，充分享有各项劳动保障权益和经济收益。

他同时表示，一段时间以来，美方基于谎言和虚假信息，炮制并持续炒作所谓“种族灭绝”“强迫劳动”“反人类罪”等谎言，对中方大肆污蔑、抹黑、制裁、打压。近期美方不顾中方强烈反对，执意出台“维吾尔强迫劳动预防法”，妄图在新疆制造“强迫失业”“强迫返贫”。现在又通过发表所谓的报告、战略等形式，继续毫无底线抹黑攻击中国。美方打着人权的旗号破坏人权，打着规则的旗号破坏规则，披着法律的外衣践踏法治，其祸乱新疆、以疆治华的企图昭然若揭。

“如果美方真正关心种族灭绝问题，就应该发布一份印第安人遭到种族灭绝的报告，对屠杀数百万印第安人并对印第安人实施强迫迁徙、文化灭绝的责任者进行调查和问责，对至今仍然饱受歧视、生活在美国社会最底层的印第安人作出道歉和赔偿。”汪文斌表示。

“如果美方真正关心强迫劳动问题，就应该发布一份美国强迫劳动报告，对至少有50万人在美国遭受奴役、每年从境外贩卖到美国从事强迫劳动的人口近10万的事实进行深入调查。”他表示，“如果美方真正关心反人类罪问题，就应该发布一份美军在南联盟、伊拉克、阿富汗、叙利亚等地犯下的反人类罪行报告，将肆意虐待战俘、杀害平民的凶手绳之以法，向死于美军枪口下的40万无辜百姓及其家人作出负责任的交代，坚决防止类似的暴行再次发生。”

汪文斌表示，事实不会被永远掩盖，正义终将得到伸张。美方对自身人权罪行熟视无睹，却热衷于炮制谎言、攻击他国的“黑老大”做派，已经被国际社会看透。中方将采取一些必要措施，坚决捍卫自身的主权安全发展权益。美方散播涉疆谎言，借涉疆问题干涉中国内政的企图，只会以失败而告终。

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