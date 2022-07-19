新华社阿尔及尔7月18日电（记者吴天雨）阿尔及利亚总统特本18日表示，阿尔及利亚将向意大利供应更多天然气。

特本当天在首都阿尔及尔会见到访的意大利总理德拉吉。特本在联合记者会上说，阿方19日将与美国西方石油公司、法国道达尔能源公司、意大利埃尼公司等能源公司签署一项总额为40亿美元的协议。通过该协议，阿尔及利亚将向意大利输送“非常多”的天然气。

德拉吉表示，阿尔及利亚是意大利“非常重要的合作伙伴”，最近几个月阿方已成为意大利最大的天然气进口来源国。

阿尔及利亚通讯社15日报道说，该国将向意大利增加供应40亿立方米天然气。自今年年初以来，阿尔及利亚已向意大利出口139亿立方米天然气，去年的输送量为212亿立方米。

今年4月，德拉吉访问阿尔及利亚期间，阿尔及利亚石油天然气公司与意大利埃尼公司签署协议，阿尔及利亚将从今年秋天起增加通过跨地中海管道对意大利的天然气出口。德拉吉当时说，该协议的签署将减轻意大利对俄罗斯天然气的依赖。在俄罗斯与乌克兰冲突爆发前，俄罗斯是意大利最大的天然气进口来源国。

(责编：贾文婷、高歌)