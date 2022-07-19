新华社第比利斯7月18日电（记者李铭）巴库消息：欧盟委员会主席冯德莱恩18日在阿塞拜疆首都巴库与阿总统阿利耶夫举行会谈，双方承诺将扩大在能源领域合作，增加阿塞拜疆对欧洲的天然气输送量。

据阿塞拜疆总统府官网发布的消息，阿利耶夫当天与到访的冯德莱恩会谈，并出席关于能源领域战略伙伴关系谅解备忘录的签字仪式。

冯德莱恩在随后举行的联合新闻发布会上说，谅解备忘录的签署表明双方都致力于扩大“南部天然气走廊”项目的输送能力。目前该项目每年向欧洲输送超过80亿立方米天然气，未来几年的输气量将扩大至每年200亿立方米。明年该项目的输气能力将达到120亿立方米，有助于降低欧盟国家对俄罗斯天然气的需求，对欧洲的能源供应安全“意义重大”。

阿利耶夫表示，阿塞拜疆推动并得到欧盟支持的能源项目“改变了欧洲的能源版图”。双方在能源领域建立了长期、可靠的伙伴关系，当天签署的谅解备忘录将成为未来能源合作的路线图。

双方还表示将加强在发展可再生能源、减少甲烷气体排放等领域的合作。

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