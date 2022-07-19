杜 珂

美国太空军近日正式成立国家太空情报中心，该中心又名“第18太空三角洲部队”，主要负责监视和发现美国在轨资产面临的他国威胁等事务，提供“太空领域中有关威胁系统、外国意图和活动的关键情报”。

美国太空军发展的“关键一步”

综合美国《军事》新闻网站等多家外媒报道，美国国家太空情报中心6月底正式投入使用。作为一个全新的、专注于太空领域的情报机构，该中心主要由两大中队组成，配有近350名文职和军职人员，分别就其他国家在太空领域的能力水平及其对美国进行太空作业的威胁开展情报整理与分析工作。

据美国合众国际社网站报道，美国成立国家太空情报中心的计划开始于2020年。美国太空军当年发布的《太空作战规划指南》明确指出，国家太空情报中心应是对国家航空航天情报中心涉及太空领域的相关职能的重组。新成立的国家太空情报中心同此前成立的国家航空航天情报中心联系紧密：两个中心都以赖特—帕特森空军基地为址，前者的核心中队由后者的太空分析中队和太空对抗分析中队直接转变而来。

《太空》新闻网站报道称，美国国家情报总监埃夫丽尔·海恩斯在成立仪式上表示，国家太空情报中心将为美国“提供和分析与太空相关的科学技术情报”，其建立对于美国太空军的未来发展而言是“关键一步”。

从军事化到武器化

“美国成立新情报机构是为了进一步强化自身在太空领域的战略力量部署，核心功能即提早发现、提早预防和提早打击他国战略力量。”中国现代国际关系研究院国际安全与军控所所长李伟在接受本报采访时指出，国家太空情报中心以美国知名的“三角洲部队”作为太空情报机构之名，表明除情报侦查功能外，该机构也具备一定的作战功能，具体包括在交战前后摧毁对方的外太空卫星、从外太空攻击弹道导弹及从外太空打击对方地面战略武器等。

《太空》新闻网站报道称，此次新成立的国家太空情报中心更加明确地体现了美国“在太空领域智取、扩张和获胜”的战略野心。

“从国家航空航天情报中心到国家太空情报中心，美国在外太空领域实现了从军事化到武器化的质变。”李伟认为，同国家航空航天情报中心相比，国家太空情报中心同美国太空军之间的联动进一步强化，其作用也超越了原先的监控各国卫星发射和弹道导弹实验等纯粹的军事情报领域，为真正实现“预警、发现和打击一体化”的军事化目标提供支持。

威胁人类整体安全

“美国成立国家太空情报中心，不仅加剧全球军备竞赛由陆、海、空向外太空扩展的态势，还对人类整体安全构成前所未有的威胁。”李伟说。

据美国海军学院新闻网报道，美国军方正在研制新一代反导拦截弹。按照计划，这款导弹将于2028年交付美军。报道援引军事专家分析称，美国新一代反导拦截弹实质上是假借“反导”和“军控”之名谋求太空霸权。美国《太空新闻》网站近日披露的“中美卫星太空交锋”事件细节显示，仅2021年下半年，美国卫星就曾对中国卫星进行至少两次抵近侦察。专家表示，如今这种现象比以往任何时候都要频繁。

分析人士指出，美国持续推进太空军事化武器化进程、将太空定义为“作战疆域”、大力研发进攻性太空武器、频繁举行军事演习等举措都体现了美国根深蒂固的冷战思维。

“和平利用外太空、反对太空武器化和军备竞赛本应是国际社会的共识，但美国为维护自身‘一超独霸’的地位，不惜威胁、牺牲其他国家的安全和利益，必将遭到全世界人民的反对。”李伟说。

(责编：杨光宇、胡永秋)