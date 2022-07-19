□ 严 瑜

7月16日，美国总统拜登结束任内首次中东行。此前，拜登在美媒撰文，高调声称将在中东大力开展外交攻势，希望这次出访能够开启更加充满希望的“新篇章”。然而，实际结果远未如他所愿。在以色列被网民吐槽，在巴勒斯坦遭民众抗议，在沙特被记者质问，拜登此次中东之行接连碰壁、成果寥寥。

拜登匆匆到访中东，主要目的有两个——

一是控制油价。7月13日，拜登飞抵以色列当天，美国劳工部公布的最新数据显示，美国6月CPI同比上涨9.1%，远高于市场预期，为1981年11月以来最高值。而导致美国国内通货膨胀持续恶化的一个重要因素，正是油价飙升。这已引发美国国内民众不满，成为拜登支持率低迷的主要原因之一。美国总统国家安全事务助理沙利文之前曾放出消息称，拜登此行在沙特会见海湾国家领导人时，将致力于游说石油输出国组织提高石油产量以降低油价。

二是拉拢盟友，施压俄、伊。在俄乌冲突持续发酵、伊核协议谈判遇阻的背景下，美国拉拢中东传统盟友的需求更加迫切。拜登行前在美媒刊发的文章中表示，将联合盟友“孤立”伊朗，通过外交和经济压力迫使伊朗恢复履行伊核协议。此外，7月19日，俄罗斯总统普京将访问伊朗，并与土耳其和伊朗两国总统举行峰会。以沙特为代表的海湾国家一直试图避免在美俄之间“选边站队”，伊朗与沙特的关系也出现种种缓和迹象，美国急于拉拢中东盟友，争取其支持与配合，以对抗俄罗斯和伊朗。

在美国的中东盟友们看来，拜登此访是“临时抱佛脚”，象征意义大于实际意义。正如巴勒斯坦和平与民主研究中心政策顾问纳绥夫·穆阿利姆所言，美国关心的只有自己的利益，拜登此访只是一场公关作秀。从拜登此访的行程安排及相关表态可以看出，中东盟友的利益及诉求并不真正在其考虑之中。于美国而言，中东是其全球战略的一个重要支点，但不再被视为优先事项。

近年来，美国不断减少对中东地区的投入，削弱对该地区的安全保障投入。美国的注意力已从中东转向亚太地区。拜登政府上台之后，第一项涉及中东的重大决定便是结束美国对沙特领导的打击也门胡塞武装联军的军事支持。对于如今这番“重返”姿态，美媒犀利戳破真相——如果不是油价高烧危及连任，美国总统可能根本不会前往中东地区。美国当前想在中东做的事，与美国在其他地区做的很相似，就是通过拉小圈子，将盟友推上前线，然后自己从“泥潭”脱身。

事实上，中东国家早已厌倦美国想来就来、想走就走的做派，也早已看清美国只会带来对抗与动乱。沙特媒体报道称，在拜登与沙特王储穆罕默德会晤中，穆罕默德告诫拜登，每个国家都有各自的价值观，将自己的价值观强加于别国的行为只会适得其反，美国在伊拉克和阿富汗推行“美式价值观”的失败即为明证，“沙特不欢迎美国的价值观外交”。

中东不是谁家的“后院”。中东国家的战略自主意识不断增强，开始越来越多从本国利益出发制定外交政策，并普遍将求和平、谋发展作为主要诉求。当下，中东人民最渴望的是发展，最需要的是安全。国际社会特别是主要大国应该急中东人民之所急，帮助中东国家和人民解决好发展和安全两件大事，为此提供建设性助力，而不是相反。

(责编：杨光宇、胡永秋)