本报记者 高 乔

7月10日，工作人员在日本东京港区体育中心进行参议院选举投票开票作业。

图片来源：日本共同社

日本国会第26届参议院选举投票结果近日揭晓。被视为日本修宪势力的自民党、公明党、日本维新会和国民民主党等在参议院获得超过2/3的多数议席，突破修宪动议所需“门槛”。参议院选举结果公布后，日本首相岸田文雄在记者会上表示，他将继续致力于解决修宪等难题，决心作为自民党总裁主导在国会的修宪讨论，“将努力尽早推进到提议这一步”。

在执政联盟成功把控国会众、参两院后，岸田文雄极力推动修宪进程，引发国际社会关注。专家分析指出，日本修宪进程受政党力量和民意舆论等多重因素影响，能否顺利推进仍需观察。

具备修宪动议所需条件

日本国会参议院选举投票统计结果显示，在本次参议院125个改选议席中，自民党、公明党组成的执政联盟（简称“自公联盟”）中，自民党获得63席，公明党获得13席，远超此前设定的“过半数”目标。加上未改选的70个议席，自公联盟在参议院席位达146席。此外，同属修宪势力的日本维新会和国民民主党在此次选举中分获12席和5席，加上未改选的14席，两党在参议院拥有31个议席。主张修宪的这4个党派共获177席，超过了参议院议席总数2/3的166席。

修宪势力在国会众、参两院选举中取胜，为岸田文雄推动修宪点亮“绿灯”。2021年11月，自公联盟在众议院选举中获得293席，超过“绝对稳定多数”的261席，赢得国会众议院选举，修宪势力也在众议院获得超2/3议席。此次参议院选举后，修宪势力在日本众、参两院中的议席均超过2/3，具备了在国会中发起修宪动议所需条件。

日本现行宪法也被称为“和平宪法”，于1947年开始实施。其中著名的第九条包含两项条款：日本永远放弃以国权发动的战争、武力威胁或武力行使作为解决国际争端的手段；为达到前项目的，日本不保持陆海空军及其他战争力量，不承认国家交战权。换言之，该条款禁止日本拥有军队，且否认了日本发动战争的权力。日本保守政治势力试图推动修宪，核心就是要修改上述两个条款。

7月10日，岸田文雄公开表示，包括“将自卫队明确写入宪法第九条”等修宪内容，是“一个紧迫的、现实的课题，必须把它推向前进”，并称“今后将在国会中加强关于宪法的讨论，并提出更加具体的议案”。据日本经济新闻报道，自民党还把增加防务开支写入竞选纲领，声称将防务开支提高到日本国内生产总值的2%以上。

按照日本国会选举规则，如无意外，日本未来3年将不会举行大的国会选举。在自民党内部，岸田文雄的自民党总裁任期还有2年多时间。这意味着，岸田文雄或将迎来3年左右的“稳定执政期”。

短期尚难实质推动

“推动修宪是自民党成立以来一以贯之的目标，也是自民党政客用以彰显自主形象的口号之一。但修宪一直是日本政治议题中非常敏感的环节，目前自民党在修宪时机和能力方面都有所欠缺。”中国社会科学院日本研究所外交室主任张勇接受本报采访时指出，时机方面，自公联盟在众、参两院选举中接连获胜，接下来民众关注的焦点将从选举转向实质性政策落实。日本政府如何采取切实举措，在物价上涨、通货膨胀、养老医疗、防疫等经济民生领域回应民众关切，是岸田政府施政的当务之急。能力方面，修宪牵扯着日本政治最敏感的神经，若处理不慎容易造成社会舆论的撕裂。无论是国会动议还是民众投票，在修宪程序的各个环节都需要执政党调动巨大政治力量，对执政党能力是较大考验。尽管岸田文雄声称要继承安倍晋三遗志，继续推动修宪，但从现实条件来看，岸田文雄短期内可能不会实质性推动修宪进程。巩固执政基础、赢得民众支持是他目前的第一要务。

“被视作修宪势力的4个政党虽已就推动修宪这一大目标达成共识，但对修宪的具体内容有不同看法。”外交学院国际关系研究所教授周永生接受本报采访时说。日本共同社网站报道称，修宪势力各政党就个别论点存在不同意见，朝野政党或难以达成共识。公明党党首山口那津男表示，对于“将自卫队明确写入宪法第九条”“在宪法中新设紧急事态条款”等主张“未予考虑”。在野的立宪民主党主张“修宪不是最优先课题”，共产党对修宪本身持否定态度。

根据日本修宪相关程序，发起修宪动议需要在国会众、参两院分别获得2/3以上议员支持。即便修宪动议在国会获得通过，之后还要进行国民投票，获得半数以上支持才能修改宪法。据《朝日新闻》5月民意调查，59%的日本民众认为不得修改宪法第九条。日本放送协会的调查显示，只有35%的民众赞成修宪。

张勇认为，目前民意和舆论是日本推动修宪议程最主要的影响因素之一。日本战后的经济繁荣有赖于“和平宪法”带来的稳定发展环境，二战后自民党也是依靠较有成效的经济政策获得民众支持，推动修宪是对和平主义精神的背离，也无益于解决日本当前面临的经济社会困境。因此，修宪势力如何争取足够的民意支持，仍需要长期观察。

破坏地区安全稳定

中国外交部发言人表示，中方愿同日方一道，根据中日4个政治文件确立的各项原则，继续发展两国睦邻友好合作关系。由于历史原因，日本修宪问题受到国际社会和亚洲邻国的高度关注，中国希望日方认真汲取历史教训，坚持走和平发展道路，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。

韩国《朝鲜日报》报道称，日本参议院选举结果，可能使安倍晋三“将日本变为有战争能力国家”的夙愿得以实现。在日本对外侵略和殖民的历史未被彻底清算的情况下，日本通过修宪重新扩充军备，将在韩国、中国等亚洲国家引发激烈抗议。

“近年来，在自民党等保守派政党的推动下，和平宪法的实质被逐步掏空。安倍晋三在执政期间解禁集体自卫权、制定新安保法、推出日本首份国家安全战略等举措，都对和平宪法造成实质性破坏。日本继续推动修宪进程，势必引发周边国家尤其是历史上曾受日本侵略的中韩等国高度警惕。”张勇分析，日美之间以美国为核心的“轴辐体系”是美国在亚太地区维护自身地缘政治利益的重要关系。美国希望一定程度上增强日本军事力量，加强两国军事合作，强化日本作为“辐条”的力量。但美国也不希望日本在修宪道路上走得太远，破坏二战后国际秩序。因此，美国处于既想利用日本、又担心日本不可控的矛盾中。

“自民党推动修宪的核心目的就是加强军事化、拥有名正言顺的对外交战权。岸田文雄极力推动修宪，并大规模扩张军费，这将打破东亚地区原有的军事平衡，甚至引发新的军备竞赛，破坏亚太地区安全稳定。”周永生说。

(责编：杨光宇、胡永秋)